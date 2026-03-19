Llopis y Attaoui liderarán las ilusiones españolas en los Mundiales de Torun

La selección española afronta con 22 atletas desde el viernes hasta el domingo el Mundial bajo techo de Torun (Polonia), tradicionalmente su cita más complicada por el carácter universal del evento y por la ausencia de una marcha atlética en la que suele lograr sus mejores resultados.

Será la segunda gran cita de 2026 después de un magnífico 2025, con los dos oros de María Pérez en el Mundial de Tokio como momento culminante y con la sexta plaza en el Europeo de Selecciones en Vallehermoso como único lunar. Este año ya hubo una buena actuación en el Mundial de Cross.

España regresó el año pasado de Nanking (aplazado tres años por el Covid) con tres bronces en saltos y ninguno de los protagonistas podrá repetir éxito. Ana Peleteiro (triple) está embarazada de su segundo hijo al que llamará León, mientras que la valenciana Fátima Diame y el hispanocubano Lester Lescay (ambos longitud) no han logrado la mínima de World Athletics, ni la de la Federación Española (RFEA) ni entraban por ránking.

Ana Peleteiro y Jordan Díaz, las dos grandes ausencias / EFE / EUROPA PRESS

La otra gran baja es Jordan Díaz, actual campeón olímpico y europeo en pista cubierta, quien sigue en un bucle por unos problemas físicos que se empiezan a cronificar. Quizá por ello ha decidido dejar el grupo de Iván Pedroso en Guadalajara y trasladarse a Arkansas (Estados Unidos). Tampoco estarán el gallego Adri Ben, la jerezana Maribel Pérez, el gijonés Iñaki Cañal, la salmantina Marta Pérez (embarazada) ni la catalana Esther Guerrero.

Las dos grandes opciones

España tiene sobre el papel dos candidaturas serias al podio con Quique Llopis (60 metros vallas) y Mohamed Attaoui (800 metros), más una serie de posibilidades más complicadas, como las de Mariano García (1.500), Eusebio Cáceres (longitud) o incluso el relevo mixto 4x400 metros. Además, se espera una buena actuación de Jaël Bestué (60 lisos), Carlos Sáez (1.500), Rocío Arroyo (800) o una Marta García que huele a finalista en 3.000.

Llopis y Attaoui, sin límites en Torun / RFEA - SPORTMEDIA

Llopis sigue dando pasos adelante y la pista cubierta le debe una tras su caída en la final del Europeo de Estambul en 2023 y el problema muscular que sufrió en el calentamiento antes de la final del Europeo de Apeldoorn'25. Cuarto en los Juegos de París y en el Mundial de Tokio en 110 metros vallas, el valenciano ha batido por tres centésimas el récord de España que compartía con Orlando Ortega para dejarlo en 7.45 y, sin el estadounidense Grant Holloway, tan solo parecen por delante sus compatriotas Trey Cunningham (7.37) y Dylan Beard (7.39), así como el polaco Jakub Szymanski (7.37).

Attaoui viene de lograr la tercera mejor marca de la historia en 1.000 metros (también es tercero al aire libre) y estará en 800, pese a que en el Campeonato de España se proclamó campeón en el 'milqui'. Plata en el Europeo al aire libre de Roma'24 y quinto en los Juegos de París'24 y en el Mundial de Tokio'25, al hispanomarroquí se le resiste la pista cubierta y se quiere desquitar. Sin los estadounidenses Josh Hoey ni el campeón Bryce Hoppel, tendrá enfrente al también estadounidense Cooper Lutkenhaus, el belga Elliot Crestan, el polaco Maciej Wyderka y el neerlandés Ryan Clarke.

Eusebio Cáceres capitaliza la ilusión

Eusebio Cáceres fue la gran sensación del Campeonato de España con 8,19 metros, el mejor salto de su vida a cubierto. Cuarto en Juegos Olímpicos, en Mundiales al aire libre, en Europeos de verano (dos veces) y bajo techo, el de Onil vuelve a soñar con las medallas. Sus principales rivales serán el griego Miltiadis Tentoglou, el italiano Mattia Furlani, el 'combinero' suizo Simon Ehammer y la nueva estrella de los saltos, el búlgaro Bozhidar Saraboyukov.

Eusebio Cáceres maravilló en el Campeonato de España / EUROPA PRESS

El murciano Mariano García y su 'Moto' cambiaron en Valencia el oro en 800 que logró el año pasado en Gallur por el de 1.500, con un cambio 'marca de la casa' a falta de 200 metros. Acompañado por el valenciano Carlos Sáez, tendrá enfrente al luso Isaac Nader, al francés Azzedine Habz, el neerlandés Samuel Chapple, el italiano Federico Riva o el irlandés Andrew Coscoran. No estarán los estadounidenses Cole Hocker (3.000) y Hobbs Kessler.

Poderío femenino

Jaël Bestué opta a las semifinales en 60 lisos y, una vez allí, a soñar. Con 7.18, la catalana igualó esta temporada su marca personal, tiene el récord nacional de Maribel Pérez a tres centésimas y es 24ª en el ranking, con la decimosexta plaza a cinco centésimas. Por delante brillan la santalucense Julien Alfred (6.99), la campeona europea Zaynab Dosso (6.99), la luxemburguesa Patrizia Van der Weken (7.01), la jamaicana Jonielle Smith (7.04), la estadounidense Jacious Sears (7.04), las británicas Amy Hunt (7.04) y Dina Asher-Smith (7.06) o la potente polaca Ewa Swoboda (7.07).

La jovencísima Rocío Arroyo (15ª con 1:59.97) y la madrileña Lorea Ibarzabal (20ª con 2:00.79) lo tendrán difícil para acceder a la final de unos 800 iluminados por la británica Keely Hodgkinson, un mes después de arrebatar con 1:54.87 el récord mundial a la eslovena Jolanda Ceplak (1:55.82). Lejos, citar a la suiza Audrey Werro (1:57.27), la británica Isabelle Boffey (1:57.97), la etíope Tsige Duguma (1:58.83) y la jamaicana Natoya Goule (1:59.47).

Jaël Bestué, en los Juegos Olímpicos de París / EFE

Marta García ha vuelto a batir su récord nacional de 3.000 metros hasta dejarlo en 8:34.28 para situarse en la novena plaza del ranking mundial. La medallista de bronce en 5.000 en el Europeo de Roma'24 sueña con la final de las 15 vueltas, con las etíopes Freweyni Hailu (8:24.59) y Aleshign Baweke con tan solo 20 años (8:26.29), la prodigiosa italiana Nadia Battocletti (8:26.44) y las estadounidenses Elle St. Pierre (8:26.54) y Emily Mackay (8:30.01).

La otra gran opción de estar entre los cinco primeros es el 4x400 femenino, en principio con dos carreras de cuatro equipos en la final. En principio se anunciaron semifinales y ahora será final directa en otra prueba más del descontrol que gobierna un World Athletics más centrado en seguir castigando a Rusia que en avanzar. Aunque estará en función de las pruebas individuales, parece que la 'jefa' será Blanca Hervás, con Paula Sevilla, Daniela Fra y la ochocentista Rocío Arroyo como compañeras, sin olvidar a Carmen Avilés ni a la descollante joven Ana Alonso.