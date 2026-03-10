Llopis y Attaoui liderarán a España en el Mundial

Pese a la ausencia de figuras como Ana Peleteiro (embarazada), Jordan Díaz (decisión propia), Marta Pérez (embarazada), Adri Ben (decisión propia), Lester Lescay y Fátima Diame (sin mínima) o Abel Jordán (prepara las finales de la NCAA), España llevará un equipo de garantías al Mundial bajo techo que se disputará en la localidad polaca de Torun del 20 al 22 de marzo.

El seleccionador Pepe Peiró anunció este martes los atletas seleccionados para una cita en la que España luchará por el arduo objetivo de igualar el número de medallas del año pasado en la aplazada cita de Nanking (tendría que haberse disputado en 2021) y mejorar en el medallero. En China, fueron bronce Ana Peleteiro en triple y Fátima Diame y Lester Lescay en longitud.

En total, serán 15 atletas (ocho hombres y siete mujeres) en una lista que en esta ocasión no ha estado envuelta en ninguna polémica y no se espera ruido en las redes sociales. Están los que tienen que estar y los que cumplen los criterios. Otra cosa será quizá el verano con la pelea por clasificarse para los Europeos al aire libre de Birmingham.

Jaël Bestué, sin límites al Mundial de Torun / EUROPA PRESS

Los líderes son Mohamed Attaoui en 800 (plata en el Europeo al aire libre de Roma'24) y Quique Llopis en 60 vallas (cuarto en los Juegos de París'24 y en el Mundial de Tokio'25), sin olvidar a Mariano García (1.500), a Jaël Bestué (60 lisos), a la joven Rocío Arroyo (800) o al dúo del 400 lisos con Blanca Hervás y una Paula Sevilla que fue bronce en el pasado Europeo bajo techo).

Otros atletas estarían en función de renuncias para lograr el billete a Torun. "Debería cerrarse este miércoles cuando World Athletics publique las listas", explicó Peiró. Son Pol Ferrer en heptatlón, Fatima Diame en longitud, Pol Oriach en 3.000, Markel Fernández y David García en 400, y Jaime Guerra y Héctor Santos en longitud (uno de los dos al estar Eusebio Cáceres).

De forma paralela, la Federación Española anunció en boca de Pepe Peiró la selección española para el Campeonato del Mundo de marcha por equipos (12 de abril en Brasilia) y el Encuentro Internacional de Marcha de Podebrady (8 de mayo), en los que no estará la tetracampeona mundial María Pérez (iniciará en principio su temporada competitiva A Coruña el 23 de mayo).

LA SELECCIÓN PARA EL MUNDIAL:

Hombres:

-Mohamed Attaoui en 800 metros (1:44.98, mínima World Athletics, 13º en el Road to Torun, RTT).

-Elvin Josué Canales en 800 metros: (1:45.44, WA, 17º en RTT).

-Mariano García en 1.500 metros: (3:35.53, WA, 23º RTT).

-Carlos Sáez en 1.500 metros: (3:35.94, WA, 25º RTT).

-Quique Llopis en 60 metros vallas: (7.45, WA, 4º RTT).

-Asier Martínez en 60 metros vallas: (7.59, WA, 19º RTT).

-Eusebio Cáceres en salto de longitud: (8,19, WA, 10º RTT).

Mariano García aspira a todo en los 1.500 / EFE

Mujeres

-Jaël Bestué en 60 lisos: (7.18, mínima WA, 24ª RTT).

-Blanca Hervás en 400 metros: (51.49, WA, 15ª RTT).

-Paula Sevilla en 400 metros: (51.69, WA, 23ª RTT).

-Rocío Arroyo en 800 metros: (1:59.57, WA, 17ª 17ª RTT).

-Lorea Ibarzabal en 800 metros: (2:00.79, WA, 24ª RTT).

-Marta García en 3.000 metros: (8:34.28, WA, 9ª RTT).

Pendientes del cierre del 'Road to Torun'

-Guillem Crespí en 60 lisos (6.60, mínima RFEA; puesto 55 de 56).

-Irati Mitxelena en salto de longitud: (6,70, mínima RFEA, 12ª RTT, final directa).

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MARCHA POR EQUIPOS:

-Media Maratón (hombres): Diego García, Miguel Ángel López, Álvaro López, Paul McGrath y Dani Monfort.

-Media Maratón (mujeres): Antía Chamosa, Aldara Meilán, Lidia Sánchez-Puebla, Sofía Santacreu y Griselda Serret.

-Maratón (hombres): 'Manu' Bermúdez, Dani Chamosa y José Manuel Pérez.

-10 km sub'20 (hombres): Eloi Antón, César Hidalgo y Pablo Zárate.

-10 km sub'20 (mujeres): Gina Torres e Irene Vega.

Diego García, en el Mundial de Budapest'23 / EFE

Al Encuentro Internacional de Marcha de Podebrady (España, Chequia, Finlandia, Francia, Eslovaquia e Italia), irán Iván López, Miguel Espinosa, y Óscar Martínez en media maratón masculina; Paula Juárez y Lucía Redondo en mujeres; Miguel de Arriba, Nicolás Collazo y Gabriel González en 10 km sub'20 masculino; y Paula Elvira, Ana González y Sara Sospedra en féminas.