Llega la nueva estrella del golf estadounidense: Jackson Koivun se corona ante Scheffler

El golf estadounidense tiene una nueva estrella. Se llama Jackson Koivun, tiene apenas 21 años y acaba de escribir el primer gran capítulo de su carrera profesional con una victoria de enorme impacto en el 3M Open. El joven jugador norteamericano se impuso en el TPC Twin Cities de Minnesota con un resultado de 25 bajo par y tres golpes de ventaja sobre nada menos que Scottie Scheffler, el número uno del mundo, que tuvo que conformarse con una segunda posición después de protagonizar una espectacular reacción en la jornada final.

Koivun no solo ganó. También demostró que está preparado para jugar bajo presión. Porque el escenario era de los que pueden intimidar a cualquiera: en su tercera participación como profesional en el PGA Tour, con el mejor jugador del planeta lanzado a por él y un título que podía cambiar para siempre su carrera. Y, sin embargo, el joven estadounidense mantuvo la cabeza fría hasta el último golpe.

Scheffler, que solo halogrado una victoria esta temporada, puso toda la carne en el asado para alcanzarlo. El número uno mundial firmó una impresionante tarjeta de 63 golpes en la última jornada, un resultado que le permitió recortar distancias y meter presión a un Koivun que sabía que no podía permitirse ningún error. Pero el líder no se descompuso. Aguantó el pulso, administró su ventaja y terminó levantando el trofeo más importante de su todavía corta trayectoria.

Koivun no acaba de creerse en el green del 18 su primer triunfo en el PGA de los muchos que vendrán en adelante / PGATOUR

Koivun aguantó la presión

La imagen del domingo en Minnesota fue la de un campeón que no se dejó llevar por el vértigo. Koivun había construido su victoria en una semana de golf espectacular, pero el verdadero examen llegó en los últimos 18 hoyos. Scheffler, acostumbrado a ganar y a dominar los grandes escenarios, convirtió la jornada final en una persecución. El número uno mundial salió dispuesto a protagonizar una remontada y su 63 fue una demostración de fuerza. Sin embargo, esta vez el triunfo tenía otro dueño.

El resultado adquiere todavía más valor por las circunstancias. Koivun apenas está dando sus primeros pasos en el profesionalismo y ya ha sido capaz de superar a uno de los jugadores más dominantes del planeta. No se trata de una victoria cualquiera ni de un triunfo conseguido en un torneo sin oposición. Al otro lado estaba Scheffler, que acabó segundo y sumó así su quinto subcampeonato de la temporada en el PGA Tour.

Para Koivun, en cambio, el 3M Open supone el bautismo definitivo. Su primer título en el circuito llega en apenas su tercera salida como profesional después de haber jugado otros 10 torneos aunque todavía como amateu. una estadística que habla por sí sola de la dimensión de su irrupción. A los 21 años, el estadounidense ya sabe lo que significa ganar en el PGA Tour y, sobre todo, hacerlo resistiendo la presión de tener detrás al número uno mundial.

Un par final que supo a gloria

El joven campeón terminó sellando su triunfo con un putt de par de unos cuatro metros en el hoyo 18, el golpe que puso el punto final a una semana inolvidable. Un último golpe a la altura de una actuación que puede marcar un antes y un después en su carrera.

Scheffler, por su parte, volvió a demostrar que su techo competitivo sigue estando en lo más alto. Su 63 final le permitió luchar hasta el último momento, pero esta vez tuvo que inclinarse ante la irrupción de una nueva generación. El número uno mundial encontró un rival que no se dejó impresionar por su nombre ni por su palmarés.

Y así, mientras Scheffler se marchaba con la sensación de haber dejado escapar una nueva oportunidad, Koivun comenzaba a descubrir lo que significa ser campeón del PGA Tour. Su nombre ya está en boca de todos. El golf estadounidense, siempre en busca de nuevos referentes, acaba de encontrar a uno que parece dispuesto a quedarse mucho tiempo. Jackson Koivun ya tiene su primer título. Y lo ha conseguido derrotando al número uno del mundo. Una carta de presentación difícil de mejorar.