El LIV Golf se resiste a morir en 2027: "Hay que buscar nueva financiación"

El LIV Golf perderá la millonaria financiación que ha tenido en estos cinco años de vida gracias al Fondo Soberano de Inversión Pública saudí (PIF) y si quiere continuar con vida, deberá salir al mercado y buscar nuevas fuentes de financiación, completamente desvinculados del ingente capital saudí que ha llegado desde su creación.

El máximo responsable del LIV, Scott O’Neill, aprovechó la retransmisión televisiva desde México City, dónde se está celebrando la sexta prueba de la temporada, y aseguró que la idea no es cerrar ni mucho menos el circuito, de cara a 2027, aunque deberá hacerlo en unas nuevas condiciones.

Sin el dinero saudita, apuntó que habrá que buscar fondos interesados en seguir apoyando el proyecto o incluso, la venta de los equipos como una de las opciones. “Van a llegar cambios estructurales. Puedes preguntar a prácticamente cualquiera de las 50 personas con las que me reuní en Augusta, explicaba en una entrevista televisiva a medida.

Dustin Johnson, una de las estrellas del LIV Golf, que juegan esta semana en México City / LIV

Un nuevo plan

"Les expuse el plan. Tenemos uno, y puede que sorprenda a algunas personas. Pero sí te diré que esta idea de sacar los equipos al mercado… tuve dos llamadas esta misma mañana. Esta idea de si hace falta recaudar dinero… probablemente. Esto es un negocio”, aseguró 0’Neil.

El CEO del LIV Golf reconoció que deben levantar muchos millones de dólares, aunque puso como ejemplo, empresas que ya se han comprometido con el circuito.. “Hicimos casi 500 millones de dólares en patrocinio con grandes marcas como Rolex, HSBC, Aramco; son marcas globales. Creo que estamos en una posición maravillosa”, dijo.

LIV Golf necesita encontrar compradores para sus equipos. Se apuesta por todo el mundo a excepción de Estados Unidos, a pesar de que se admite que Estados Unidos es el mejor mercado que existe para el deporte. “Soy estadounidense. Me encanta el mercado de Estados Unidos.

Apuesta por 7.500 millones de personas

Sergio García fue de los primeros que se apuntó al LIV Golf y veremos si continúa en 2027 en un nuevo amanercer del circuito / LIV

"Es el mercado televisivo número uno del mundo, punto final. Pero a largo plazo, ¿quieres apostar por 340 millones de personas o por 7.500 millones de personas? Eso es todo lo que digo. Esa es la única diferencia: yo estoy apostando por 7.500 millones de personas. Y eso es algo que debería entusiasmarnos, porque el golf debería verse en todo el mundo con algunas de las mayores estrellas del juego, y eso es lo que estamos haciendo”, comentó O’Neil.

Parece que la intención es que el circuito siga vivo aunque el plazo para encontrar patrocinadores o empresas que quieran aportar mucho dinero en el LIV deben hacerlo en los próximos meses, o el circuito no tiene futuro y más si las principales figuras como Bryson DeChambeau o el propio Jon Rahm deciden dejarlo definitivamente.