LIV Golf también pierde a otra de sus estrellas, el estadounidense Patrick Reed

Segundo golpe bajo para el LIV Golf en apenas unas semanas. Si Brooks Kopeka ya anunció en su momento en retornar al PGA Tour y que hará su debut esta semana en el Farmers Insurance, ahora ha sido el turno de su compatriota, Patrick Reed.

El ganador la semana pasada en el Hero Dubai Desert Classic, que apuntaba tras ganar el torneo del DP World Tour que todavía no había renovado su acuerdo con el circuito saudita, anunciaba este miércoles que había decidido regresar al circuito estadounidense, aunque deberá seguir jugando en el DP World Tour hasta lograr la tarjeta efectiva en 2027.

“Tras una profunda deliberación, mi familia y yo hemos tomado la decisión de no competir más en LIV Golf. Me emociona anunciar que regresaré al PGA Tour el próximo año con la categoría de antiguo campeón y que seré elegible para competir allí”, aseguró en un comunicado el ex ganador del Masters.

El estadounidense jugará el resto del año en el DP World Tour a la espera de poder retornar al PGA Tour a mediados del 2026 / ALI HAIDER / EFE

Jugador del PGA Tour

“Nací para jugar en el PGA TOUR, que es donde empezó mi historia con mi esposa, Justine. Me siento muy afortunado por las oportunidades que se me han presentado y agradecido por la vida que hemos construido. Sigo avanzando en mi carrera y estoy deseando competir en el PGA TOUR y en el DP World Tour. Estoy deseando regresar a algunos de los mejores lugares del planeta”, comentó.

“Quiero dar las gracias a todas las personas implicadas por ayudarme a tomar esta decisión. Durante los últimos cuatro años he aprendido mucho sobre mí mismo, sobre quién soy y quién no soy, y por ello estaré eternamente agradecido. A Dustin Johnson, a The Aces y a LIV Golf, quiero daros las gracias por los recuerdos que compartimos y creamos juntos”.

Reed ganó en Dubai el pasado domingo, y anunció después que regresa al PGA Tour / ALI HAIDER / EFE

Ganador de nueve torneos del PGA Tour, solicita la readmisión de su membresía en el PGA Tour para la temporada 2027, compitiendo bajo la categoría de ex campeones. Dado que renunció a su membresía en 2022 antes de infringir cualquier normativa del PGA Tour, podría regresar a la competición el 25 de agosto de 2026, como no miembro, siempre que cumpla la normativa y no participe en nuevos eventos no autorizados. En ese momento, Reed sería elegible para participar como no miembro en los torneos del FedExCup Fall y podría aceptar invitaciones de patrocinador o participar en las clasificatorias de los torneos.

Después, Reed podrá restablecer su membresía para la temporada 2027 del PGA Tour, en la que competiría bajo la categoría de ex campeón. El jugador de 35 años jugará este año en el DP World Tour. Reed podría mejorar su estatus de cara a 2027 si acaba entre los diez primeros clasificados del ranking de la Race to Dubai, en el que actualmente ocupa la segunda posición. Disputará la temporada 2027 del PGA Tour bajo la categoría de elegibilidad más alta que consiga.