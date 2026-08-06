El LIV Golf encuentra finalmente oxígeno financiero de cara a 2027

Tras mucha especulación sobre el futuro de LIV Golf después de perder la financiación del Fondo Saudí de Inversión Pública al final de esta temporada, la liga parece tener futuro más allá de 2026. En una rueda de prensa en el Trump National Bedminster, sede del evento LIV New York de esta semana, el director ejecutivo Scott O'Neil anunció que había conseguido un inversor para mantener a flote la liga.

“LIV Golf tiene un acuerdo con un inversor principal, firmado por este y aprobado por la junta directiva, para consolidar la transacción y desempeñar un papel clave en el desarrollo de la liga para su próxima etapa, impulsada por y para los jugadores”, declaró. “También estamos observando un gran interés por parte de más de una docena de socios adicionales que podrían actuar como inversores minoritarios, creando un modelo de múltiples socios diseñado para la estabilidad y el crecimiento a largo plazo».

O'Neil no desveló el nombre del inversor o de los demás socios, la cantidad de dinero comprometida hasta el momento y las perspectivas para LIV Golf en 2027. Sin embargo, sí añadió un detalle clave sobre la visión de futuro de LIV. “Cabe destacar que, en esta nueva etapa, nuestros jugadores se convertirán en los accionistas mayoritarios de LIV Golf, algo inédito en una liga deportiva global de primer nivel", afirmó.

El CEO del LIV ha buscado dinero debajo de las piedras y parece que ha encontrado a un inversor potente / LIV

Acuerdo en septiembre

O'Neil indicó el miércoles que los términos se ultimarán en las próximas semanas, con el objetivo de cerrar el acuerdo en septiembre. Esta noticia surge tras una reunión exclusiva de jugadores celebrada el martes, liderada por Bryson DeChambeau. Tras una reunión con O'Neil y otros ejecutivos, The Athletic informó que los jugadores aún no sabían si se celebraría el Campeonato por Equipos previsto para finales de agosto, aunque los detalles de la reunión seguían siendo imprecisos.

Tras contar con el apoyo financiero de un inversor, la duda es si Bryson DeChambeau y Jon Rahm seguirá en el LIV / LIV

Aún no está claro cómo será la LIV Golf en 2027. Según los informes, el nuevo modelo que O'Neil había estado presentando a los inversores contempla una serie de unos 10 eventos, la mitad de los cuales se celebrarían internacionalmente y se centrarían en la competición por equipos. Los demás se programarían antes de los grandes campeonatos, la mayoría en Estados Unidos. Es probable que los premios también se reduzcan, posiblemente por debajo de los 15 millones de dólares

Además, no está claro si los jugadores cuyos contratos expiran —en particular el golfista más destacado de la liga, Bryson DeChambeau — continuarán en 2027. O'Neil declaró: "Sin duda me encantaría que se unieran a nosotros en esta aventura, porque tienen quizás más peso que nadie en el deporte y les tengo mucho aprecio”, dijo.

“Creo que contamos con el apoyo suficiente de muchos jugadores, y tenemos un formato tan interesante y global que creo que tendremos mucho éxito a la hora de atraer a las estrellas adecuadas para este juego", finalizó.