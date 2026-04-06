El LIV Golf desembarca en el Masters con 10 de sus estrellas

A partir del jueves llega una nueva edición del Masters de Augusta, el primer ‘Major’ de la temporada y como viene ocurriendo en las últimas temporadas, será la primera oportunidad de ver juntos en acción a las grandes estrellas del LIV Golf, que se unirán a las del PGA Tour para la cita en el afamado recorrido estadounidense.

Un momento puntual desgraciadamente para el golf mundial ya que no parece que las diferencias entre ambos circuitos vayan a solventarse en breve, por lo que jugadores como Jon Rahm, Bryson DeChambeau o Sergio García harán su primera incursión del año con el resto de golfistas del PGA Tour.

Y en esta 90ª edición del Masters, la presencia de jugadores del circuito saudita se eleva a 10, con el vasco y el estadounidense como principales figuras y que llegan en un gran momento de juego a Augusta después de sus victorias recientes en el LIV Golf.

El último español en ganar el Masters fue Jon Rahm en la edición de 2023 / MASTERS

Bryson busca la primera chaqueta

Rahm ya sabe lo que es ganar en el Masters, con su triunfo en 2023 y también lo hizo el castellonense Sergio García en 2017 mientras que DeChambeau va en busca de su primera chaqueta después de un sexto puesto en 2024 y quinto en 2025. Ahora llega dispuesto a ponérsela definitivamente.

La delegación del LIV Golf en Augusta en esta edición incluye además a varios ex campeones del torneo. Bubba Watson es doble ganador y otro nombres como el austrtaliano Cameron Smith, siempre competitivo en este escenario pese a no superar el corte el pasado año.

DeChambeau llega al Masters en un gran momento de juego / LIV

También habrán caras nuevas como la del joven norirlandés Tom McKibbin, que debutará en el Masters tras su brillante victoria en el Hong Kong Open 2025. En total, ocho de los trece equipos de LIV estarán representados en Augusta, con Legion XIII como el único que contará con varios jugadores en el campo -Rahm, McKibbin y Tyrrell Hatton-.

El dato refuerza la competitividad del circuito saudita; en cada una de las tres últimas ediciones del Masters, al menos dos jugadores de la LIV Golf League lograron finalizar entre los diez primeros. Una tendencia que este año vuelve a poner el foco sobre un grupo que, pese a la ausencia de Phil Mickelson, mantiene intactas sus aspiraciones de protagonismo en uno de los escenarios más icónicos del golf mundial.