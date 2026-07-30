LIV Golf, más cerca de encontrar el apoyo financiero para garantizar su futuro en 2027

El futuro de LIV Golf parece haber encontrado un inesperado balón de oxígeno. Después de meses marcados por las dudas sobre la continuidad del circuito respaldado inicialmente por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), diversos medios estadounidenses, entre ellos, el New York Post, apuntan a que la competición está cerca de cerrar una nueva ronda de financiación privada que permitiría asegurar su actividad de cara a 2027,que está negociando el CEO, Scott O'Neil.

Según estas informaciones, la dirección ejecutiva de LIV Golf trabaja para captar entre 250 y 300 millones de dólares mediante la entrada de nuevos inversores institucionales. La operación supondría un cambio relevante en el modelo de financiación del circuito, que hasta ahora había dependido casi exclusivamente del respaldo económico saudí que ha aportado, desde su creación, más de 5.000 millones de dólares. El objetivo sería construir una estructura más sostenible y menos vinculada a un único financiador.

El movimiento llega después de que el PIF comunicara meses atrás su intención de no continuar financiando el proyecto con el mismo alcance una vez finalizada la temporada 2026. Esa decisión provocó incertidumbre entre jugadores, patrocinadores y organizadores, además de alimentar los rumores sobre una posible desaparición del circuito o una profunda reestructuración.

El CEO del LIV Golf, Scott O'Neil, está negociando con grupos de inversión lallegada de 300 millones de dólares / LIV GOLF

Las negociaciones, avanzadas

Las negociaciones, sin embargo, parecen haber avanzado con rapidez. Diversas firmas de inversión habrían presentado propuestas para convertirse en accionistas de referencia de una nueva etapa del proyecto, mientras que algunos de los principales golfistas del circuito también habrían participado en la búsqueda de potenciales socios financieros. La intención sería culminar el proceso durante los próximos meses para planificar con mayor estabilidad el calendario de 2027,que podría quedar reducido a 10 pruebas.

Este posible rescate financiero coincide con un momento delicado para LIV Golf. La cancelación de algunas pruebas del calendario y las dudas sobre la celebración del campeonato por equipos en la prueba que debe disputarse en Michigan, que cierra la temporada reflejan las dificultades económicas que atraviesa la organización. A ello se suma la competencia con el PGA Tour y el DP World Tour, que mantienen su posición dominante en el golf profesional y continúan atrayendo a buena parte de los patrocinadores y del negocio televisivo.

Jon Rahm podría ceder parte de su contrato a cambio de acciones del circuito para poder impulsarlo de cara al futuro / LIV GOLF

Pese a ello, los responsables del circuito consideran que todavía existe margen para consolidar el proyecto. La estrategia pasa por reducir la dependencia del capital saudí, atraer inversión privada y desarrollar un modelo comercial capaz de generar ingresos propios a través de derechos audiovisuales, patrocinadores y expansión internacional. También podría ofrecer a los contratos millonarios de algunos de sus jugadores, que formen parte de la propiedad y reducir los ingresos que debe recibir.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, LIV Golf podría iniciar una nueva etapa en 2027 con una estructura financiera diferente y un mayor protagonismo de inversores privados. El éxito de esa transición determinará si el circuito logra consolidarse como una alternativa estable dentro del golf mundial o si continúa enfrentándose a las dudas que han acompañado su evolución desde su creación.