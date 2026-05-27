LIV Golf busca 350 millones de dólares para seguir con vida en 2027

LIV Golf, el circuito saudita que se ha quedado sin financiación de cara a la temporada 2027, tiene un problema importante de capital y se ha lanzado a resolverlo si quiere mantenerse con vida la próxima temporada.

El circuito está buscando entre 250 y 350 millones de dólares de nueva financiación para garantizar su continuidad y preparar una nueva etapa del proyecto con un calendario internacional reducido de 10 eventos; según avanzó la cadena CNBC y que recogen diversos medios estadounidenses.

La operación llega en un contexto de cambio estratégico para la liga. Tras años sostenido por las inversiones multimillonarias del PIF (Public Investment Fund), LIV estaría explorando ahora un modelo de negocio sin depender del capital soberano y más orientado a la participación de inversores privados; directivos e incluso jugadores.

De los 14 torneos, a sólo 10

El plan diseñado pasaría de los 14 torneos actuales a un calendario más compacto y global de diez citas internacionales. El objetivo sería reducir costes, optimizar ingresos y avanzar hacia una estructura económicamente sostenible con previsión de alcanzar la rentabilidad a finales de 2028.

Para liderar la búsqueda de capital, LIV Golf habría contratado los servicios del banco de inversión Ducera Partners; encargado de presentar la operación ante fondos de inversión, family offices y grandes patrimonios. Entre los argumentos de venta del proyecto figuran el crecimiento en patrocinios, venta de entradas; acuerdos comerciales, merchandising y consumo digital, especialmente en plataformas como YouTube.

La noticia supone un punto de inflexión para el ecosistema del golf profesional. Desde su irrupción en 2022, LIV ha invertido miles de millones de dólares en fichajes; premios y expansión internacional, atrayendo a figuras del calibre de Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Cameron Smith, Sergio García o Dustin Johnson. Sin embargo, la necesidad de abrir una nueva ronda de financiación refleja la transición hacia una fase en la que el circuito deberá demostrar que puede sostenerse también bajo criterios de viabilidad empresarial.

DeChambeau, sorprendido

El movimiento podría tener implicaciones directas sobre el futuro tamaño de los premios; los contratos de los jugadores y la configuración del calendario global del golf en los próximos años. Muchos temas en el aire mientras no llegue el dinero necesario para hacer viable el LIV Golf más allá de esta temporada.

Bryson DeChambeau reconoció este martes en la previa del LIV Golf Korea que dentro del circuito causó sorpresa la rapidez con la que el Public Investment Fund (PIF) decidió retirar su apoyo al proyecto; aunque se mostró convencido de que el modelo del golf por equipos puede seguir siendo viable a largo plazo.

Bryson DeChambeau se mostró optimista sobre el futuro del LIV Golf más allá de esta temporada / LIV

“Nos sorprendió que se retiraran tan rápido como lo hicieron. No lo vimos venir”; confesó el estadounidense al ser preguntado por el futuro financiero de LIV Golf. Pese al impacto de la noticia, el capitán de Crushers GC adoptó un tono optimista. “Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Creo que muchos de nosotros lo vemos así”, dijo el estadounidense.

El vigente campeón en Corea defendió con firmeza el potencial del formato por equipos como eje de crecimiento del circuito. “Soy muy optimista con el plan de negocio del golf por equipos comparado con otros modelos”; aseguró, aunque matizó que no pretende establecer comparaciones absolutas con otros sistemas ya consolidados en el golf profesional.