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GOLF

El LIV Golf anuncia a sus jugadores que se cancela la prueba final por equipos

La suspensión de la última prueba de Michigan no es oficial por parte del circuito saudita, aunque el diario The Telegraph lo adelantó

El LIV Golf no disputará la última prueba de la temporada, en un año donde no se habrán disputado dos torneos del calendario 2026

El LIV Golf no disputará la última prueba de la temporada, en un año donde no se habrán disputado dos torneos del calendario 2026 / LIV

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

Tras semanas de muchos rumores, LIV Golf ha informado a sus jugadores que el evento de cierre de temporada que debía disputarse en Michigan, del 27 al 30 de agosto, ha sido cancelado, según informaba el diario británico The Telegraph.

La cancelación de LIV Golf Michigan se venía rumoreando desde hace tiempo. Martin Kaymer declaró el mes pasado que el evento tenía un 5% de probabilidades de celebrarse, ya que no se había construido ninguna infraestructura en la sede a pesar de la fecha prevista del 27 de agosto, y que un locutor de LIV afirmó que el evento de Indianápolis sería la última parada del calendario.

Sin embargo, el director ejecutivo de LIV Golf, Scott O’Neil, no quiso hacer comentarios al respecto la semana pasada en Nueva Jersey, limitándose a decir: “No hemos tomado ninguna decisión formal definitiva y esperamos hacerlo en las próximas semanas”.

El CEO del LIV Golf Scott O'Neil no quiso confirmar la cancelación del torneo de Michigan, aunque se hará oficial en los próximos días

El CEO del LIV Golf Scott O'Neil no quiso confirmar la cancelación del torneo de Michigan, aunque se hará oficial en los próximos días / LIV

No obstante, según informaba James Corrigan del diario The Telegraph, los jugadores ya han sido informados de que LIV Michigan no se celebrará. Hasta la fecha, no se ha realizado ningún anuncio oficial y las entradas siguen disponibles y a la venta en la página web de LIV.

Segunda suspensión del año

Este es el segundo evento de LIV cancelado este año, luego de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita retirara su apoyo financiero a esta iniciativa de influencia cultural. La liga anunció que pospondría su parada en Nueva Orleans debido al calor del verano y la Copa Mundial.

La semana pasada, O'Neil anunció que LIV había conseguido un "inversor principal" para mantener la liga en marcha, aunque no reveló el nombre de la entidad. Existen dudas sobre si el respaldo está realmente estructurado como un préstamo, si depende de la incorporación de otros inversores y si está condicionado a que un número determinado de jugadores permanezca en la liga.

Rahm logró su tercera corona consecutiva como mejor jugador del LIV Golf

Rahm logró su tercera corona consecutiva como mejor jugador del LIV Golf y sigue con contrato / LIV

LIV ya ha dado señales de que podría declararse en bancarrota y enfrenta una demanda de la Premier Golf League, que la acusa de abuso de confianza y conspiración para cometer actos ilícitos. Varios agentes de jugadores de LIV se han puesto en contacto con el PGA Tour y el DP World Tour para explorar opciones de regreso, y que si LIV se declara en bancarrota, aquellos que aún tienen contrato quedarán liberados de sus acuerdos vigentes.

El LIV Golf Indianapolis mantiene su calendario previsto y se espera que comience el 20 de agosto.

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