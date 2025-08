Lisa Baumann (SUI) y Simon Chapelet (FRA), nuevos Campeones de Europa de BTT Descenso en La Molina

La Final del Campeonato de Europa de Descenso BTT disputada el 3 de agosto ha convertido este domingo el circuito Comella DH de La Molina en el epicentro de la competición europea.

Los mejores riders del continente han ofrecido un auténtico espectáculo en un recorrido técnico y rápido de 411 m de desnivel y 2,3 km de longitud. Las condiciones han sido perfectas y hasta 12.000 espectadores repartidos en las tres jornadas han animado desde los puntos clave del trazado.

Tras los entrenamientos oficiales de la mañana, la manga final ha comenzado a las 12:00 h, con orden de salida inverso al resultado de la clasificatoria del sábado. Los corredores lo han dado todo en la estación propiedad de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya para inscribir su nombre en el palmarés continental.

Los nuevos campeones de Europa

En la categoría élite masculina, el título de Campeón de Europa ha sido para Simon Chapelet (FRA), que ha completado la bajada con un tiempo de 2:57:08, bajando en 2 segundos el mejor tiempo de la clasificatoria por delante de Andreas Kolb (AUT) que no ha podido revalidar su título continental ante el empuje del francés. El austriaco ha marcado un crono de 2:57:38. El tercero en el cajón ha sido otro deportista del hexágono, Johan Garcin, con un registro de 2:57:62. El mejor español ha sido Daniel Castellanos, firmando una destacada actuación ante el público local con la posición 10ª y un tiempo de 3:00:13.

En la categoría élite femenina, ha revalidado el título europeo la intratable suiza Lisa Baumann con una bajada impecable de 3:26:31 que la ha situado por delante de la italiana Gloria Scarsi con 3:26:31 y la tercera ha sido la francesa Vicky Clavel con 3:27:91. La mejor española ha sido Cristina Menéndez, con una sólida participación en una final muy exigente en la que ha sido 8ª con 3:35:01.

Tras cruzar la meta con el mejor tiempo del día, el nuevo Campeón de Europa, el francés Simon Chapelet, se ha mostrado muy satisfecho con la bajada ya que “he tenido una buena salida. Ayer me hice daño en el cuádriceps, pero hoy por la mañana me he encontrado mejor y tenía mucha energía acumulada en el cuerpo. He intentado darlo todo y creo que ha funcionado muy bien. Estoy realmente contento.”

Sobre sus expectativas después de la clasificatoria del sábado en la que no pudo acabar, ha reconocido que ya intuía que estaría en la lucha por el podio porque, pese a su error se vio con posibilidades. El galo ha reconocido que “vi el tiempo de los mejores de ayer y pensé que un 56 podría ser el crono ganador. Finalmente ha sido un 57, así que sí, sabía que podría estar cerca.” En cuanto al recorrido, ha admitido que en “el primer día no me encontré del todo cómodo en el circuito, pero a medida que se fue marcando la línea y rodando, se volvió muy divertido. El de La Molina es un trazado muy físico que exige una adaptación de varios días.”

Respecto a la gran favorita y ganadora de la prueba en La Molina, Lisa Baumann, ha declarado con lágrimas en los ojos que “quizás esta medalla de Campeona de Europa ha sido la que más valor tiene para mi hasta el momento de mi carrera porque hace tan solo dos meses me rompí la clavícula”. Así las cosa la helvética no las tenía todas consigo en un trazado tan técnico y bacheado para ha confirmado que a medida que avanzaba la prueba se ha sentido más cómoda con la bici por lo que se ha impuesto con claridad en una gran final femenina.

Daniel Castellanos, ganador del Campeonato de España, celebrado también en La Molina hace 15 días y segundo en la clasificatoria de ayer, ha sido muy claro mostrándose contento del resultado ya que “habiendo hecho posición 21 el año pasado, un top 10 ahora es una gran mejora. Sobre todo, después de la clasificatoria he sabido gestionar la presión, llegar abajo y estar sano y salvo. Sabía que iba a estar muy difícil estar en los puestos de arriba, así que me voy con un buen sabor de boca”.

La asturiana Cristina Menéndez ha completado su bajada con buenas sensaciones pese a algunos errores puntuales ya que ha reconocido haber tenido “un fallo en una de las primeras curvas y otro entrando a la zona rápida, pero en general me he encontrado muy a gusto en este circuito, muy guapo, la verdad, me ha gustado mucho. He hecho un muy buen tiempo y me voy muy contenta.”

Menéndez, que ya conocía La Molina por su faceta anterior como esquiadora alpina, ha valorado especialmente el entorno natural y el trazado de Comella DH, así que ha confirmado su elección: “me quedo con la bici, me quedo con el verano aquí. La parte que más me gustó del trazado fue la intermedia, la más empinada y natural dentro del bosque. Además, fue la que mejor se me dio.”

Un fin de semana para recordar

Con esta final se pone punto final a tres días de máxima intensidad deportiva. Del 1 al 3 de agosto, La Molina ha acogido un evento único tanto en pista como fuera de ella. El village, abierto cada día de 08:00 h a 20:00 h, ha sido el centro neurálgico para participantes y público, con foodtrucks, haimas de descanso, actividades familiares, un pumptrack infantil y música en directo.

El evento también ha contado con momentos especiales como el homenaje a los históricos riders catalanes de DH, el concierto de “El Kiwi” que el sábado por la tarde pusieron el toque festivo a una jornada marcada por la pasión por el descenso.

La ceremonia de clausura y la entrega de premios, celebrada la tarde del domingo han puesto el punto final a un evento que consolida a La Molina como una sede de referencia del descenso europeo con un gran futuro en este deporte.

Apoyo institucional y mirada al futuro

Desde la UEC (Union Européenne de Cyclisme) el presidente Enrico Della Casa ha felicitado a toda la organización al considerar que ha habido “una gran participación de todas las categorías en estos campeonatos. Nos ha sorprendido muchísimo la calidad de la organización, la belleza del lugar y la cálida bienvenida que nos brindó la Cataluña, los Pirineos y España, junto con el apoyo de la RFEC. Me consta que todos los corredores y las distintas naciones han quedado muy contentos y satisfechos por haber participado en estos campeonatos.”

El Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya lideran el apoyo institucional a este campeonato. El Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; el Departament d’Esports y FGC coinciden en que la organización de los Campeonatos de Europa reforzará el posicionamiento de España y Catalunya como lugares idóneos para la práctica del BTT y como destino de referencia en ciclismo y deportes de montaña.