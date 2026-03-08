Lindsey Vonn, la reina de las nieves que demostró ser un ejemplo de resiliencia

Lindsey Vonn, la reina de la velocidad, mostró al mundo su versión más valiente cuando el pasado mes de febrero decidió ponerse en la salida de la prueba de descenso de esquí alpino en los pasados Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. La estadounidense, como tantas otras veces en sus 41 años, iba a enfrentarse a la montaña en busca de ampliar su palmarés olímpico, pero esta vez debía ponerse ante la nieve con una grave lesión de cruzados, producida apenas unas semanas antes de la prueba italiana.

En la prueba de la Copa del Mundo disputada en Crans Montana, Vonn se fue al suelo y se lesionó. Tras unos días de trabajo contrarreloj para recuperarse, decidía apostar por los Juegos y se lanzaba por la pendiente del Centro de Esquí Alpino Tozane, aunque su descenso apenas llegó a la mitad. De nuevo una caída y un traslado en helicóptero al hospital más cercano donde fue operada de urgencia.

Vonn en un entrenamiento durante los Juegos de MIlán Cortina / EFE

Cuatro complicadas operaciones y poco más de un mes después, la de Minnesota ha vuelto a sorprender por su resiliciencia mostrando su increíble progreso. Vonn no solo ha regresado al gimnasio sino que además, ya casi consigue ponerse de pie. "Definitivamente algunos momentos difíciles pero aún agradecida... Todavía trabajando duro. El único objetivo es ponerse saludable. Un día a la vez", escribió junto al vídeo en el que se puede ver su progresión.

Un claro ejemplo de superación para una veterana que pudo incluso haber perdido la piernas en el accidente. "La abrió por completo, la dejó respirar, y me salvó", explicó la esquiadora estadounidense, sobre la operación que le realizó el doctor Tom Hackett se encontraba en Cortina precisamente porque ella competía con esa lesión inicial que se hizo en Crans Montana. "Si no hubiera pasado eso, Tom no habría estado allí y no habría podido salvarme la pierna", confesó.

Carrera de éxitos

La estadounidense lo apostó todo en los Juegos y aunque no salió como esperaba, no se arrepintió de la decisión tomada. Pese a que su carrera está plagada de éxitos, medallas y trofeos, Vonn no quiso renunciar a la que podría ser su última cita olímpica.

En su palmarés, Von cuenta con tres metales, un oro en el descenso de Vancouver 2010 que la convirtió en la primera estadounidense en ganar el descenso olímpico; y dos bronces.

Medallas olímpicas de Vonn Un oro Descenso en Vancouver 2010 Dos bronces Super-G en Vancouver 2010

en Vancouver 2010 Descenso en PyeongChang 2018

El último de esos bronces, el de PyeongChang 2018, tuvo un componente especial para la esquiadora. Vonn se había perdido los Juegos de Sochi 2014 y a la cita coreana llegaba tras varias lesiones graves. Aún así, como en Milán-Cortina, decidió arriesga y esta vez obtuvo premio. En el podio celebró mirando al cielo, ofreciendo el metal a su abuelo, Don Kildow, quien la había iniciado en el esquí, fallecido unos meses antes.

Un años después en 2019, tras ganar el bronce en el Mundial de Åre (Suecia) anunciaba su retirada tras un largo camino de lesiones y dolor constante. “Mi mente quiere seguir, pero mi cuerpo me está diciendo que pare", explicaba una Vonn que cedía el reinado a su compatriota, Mikaela Shiffrin.

Con ese último metal se convertía en la mujer de mayor edad en ganar una medalla en un Mundial de esquí alpino pero el adiós de Vonn había sido solo un hasta luego.

Celebrity y mediática

Más allá de su carrera deportiva, la de Minnesota es toda una celebridad en su país y una habitual en las páginas de las revistas y programas de televisión de la prensa rosa. De hecho, su relación con el golfista Tiger Woods acaparó portadas en su día durante varios meses.

También es una habitual de la Fórmula 1 y suele acompañar a su amigo, Lewis Hamilton. Aunque se ha hablado mucho sobre una posible relación sentimental entre ambos, lo cierto es que nunca se ha confirmado y ambos mantienen un estrecho vínculo desde hace tiempo. Vonn ha comentado en varias ocasiones que Hamilton es uno de sus mejores amigos y ha asegurado que el británico fue una de sus fuentes de inspiración en su regreso a las pistas.

Ambos tienen 41 años y siguen compitiendo al más alto nivel. Y es que Vonn, tras cinco años retirada de la competición, decidió volver a las pistas. Lo hizo en 2025 con una plata en el Super-G de las Finales de la Copa del Mundo en Sun Valley.

Tras 2.565 días de preparación y varias intervenciones quirúrgicas, Vonn regresaba con podio. Una gesta que no solo rompía récords, sino que demostraba que la edad es solo un número y que nunca es tarde para intentar superarse.