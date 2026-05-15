Linares corona al CTT Pep Palés - Vall Parc en el Campeonato de España de Veteranos

El tenis de mesa catalán ha vuelto a dejar una huella imborrable en el panorama nacional tras la brillante actuación del CTT Pep Palés - Vall Parc en el Campeonato de España de Veteranos celebrado en Linares, Jaén. La escuadra barcelonesa demostró una superioridad incontestable en las instalaciones del Polideportivo San José, logrando un prestigioso título estatal que eleva la leyenda al conseguir su decimocuarto campeonato de la categoría en su dilatada y exitosa trayectoria deportiva.

El camino hacia el oro exigió la mejor versión de un equipo que funcionó con la precisión de un reloj en cada una de las eliminatorias. El bloque campeón estuvo integrado por una solvente nómina de palistas donde, junto al propio Palés, destacaron nombres propios de la disciplina como Fede Sardà, Li Qi, Lan Lan, Ramon Fonollà, Ignasi Ram Pérez y Miquel Pastor, quienes aportaron la solidez, el control técnico y la veteranía necesarios para solventar los momentos de máxima presión frente a los mejores clubes del país.

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Este nuevo éxito deportivo consolida el proyecto de la entidad en la alta competición de veteranos, un desafío que requiere no solo talento sobre el azul de las mesas, sino también al apoyo que recibe el equipo. En este sentido, los que apoyan al club son firmas de referencia como El Perro Verde, Quim Vila de Vila Viniteca, Estrella Damm, Schweppes y las propias instalaciones de Vall Parc.