Lilí Álvarez, 'The Señorita' rompedora y olvidada

Deportista, escritora, periodista, políglota... Lilí Álvarez es la representación de la mujer polifacética, adelantada a su tiempo y olvidada por la historia. De padres españoles, nacida en Roma y criada en Suiza, tuvo el honor de ser la primera mujer española en ser convocada para unos Juegos Olímpicos, los de invierno de Chamonix 1924, donde finalmente no pudo participar por lesión. En verano, ella, junto a su compañera de dobles Rosa Torras, fueron las únicas dos mujeres convocadas por la delegación española para los Juegos Olímpicos de París 1924.

Curiosa desde pequeña, su infancia en Suiza le permitió iniciarse pronto en el mundo del deporte. Aunque destacó en tenis, practicó durante su carrera muchos otros deportes como equitación o automovilismo, pero sobre todo se mostró entusiasmada por los deportes de invierno como el patinaje o el esquí alpino. Una pasión que le valió la histórica convocatoria para los Juegos de Chamonix. Una grave lesión la apartó de la cita y de los deportes de invierno aunque nunca se olvidó de ellos. De hecho, en 1940, tras un largo paréntesis para dedicarse al tenis, se proclamó campeona en el Campeonato de España de Esquí Alpino.

Rebelión contra los estereotipos

Un año después sería apartada por la federación por alzar la voz en favor de la participación femenina. Álvarez acusó al organismo de 'machismo' por hacer esperar a las mujeres a que los hombres realizaran sus bajadas y la consecuencia de esa rebelión fue la expulsión. Aunque fue readmitida más tarde, ya no volvió a la competición.

En automovilismo, con solo 19 años, se convirtió en el Campeonato de Cataluña de Automovilismo donde fue la única mujer participante y superó a sus compañeros masculinos.

Pero si hubo un deporte en el que consiguió proyección internacional fue en el tenis. Durante su carrera ganó 40 torneos individuales, 19 en dobles y 21 en mixtos; y consiguió importantes victorias contras grandes estrellas de su generación como Suzanne Lenglen. Apodada como 'The Señorita' por la prensa británica, alcanzó tres finales consecutivas de Wimbledon en 1926, 1927 y 1928 y ganó Roland Garros1929, en dobles femenino con la neerlandesa Kornelia Bouman.

Lily Álvarez, con su falda pantalón / Redes Sociales

Adelantada a su época, no solo destacó por su juego, sino también por su carácter innovador. Rompió moldes en 1931 cambiando el incómodo atuendo habitual de las tenistas para competir con una falda pantalón diseñada por la italiana Elsa Schiaparelli. La aparición de la española con esta prenda en el el North London Tennis Tournament no estuvo exenta de polémica pero eso no la apartó de su idea y fue así la primera mujer en implantar el pantalón en la moda tenística femenina.

Más allá de su carrera deportiva, en 1931se inició también como correspondal para el 'Daily Mail', escribió también para la revista española 'Blanco y Negro' y fue una de las primeras mujeres en escribir crónicas deportivas. También escribió varias obras, la primera de ellas en inglés bajo el título 'Modern lawn tennis' (1927).

Activista en el feminismo, fundó con otras intelectuales de la época el Seminario de Estudios sociológicos de la Mujer (1960), un espacio de reflexión y diálogo sobre la situación de la mujer con el objetivo de luchar contra los tópicos y proponer avances innovadores.

En 1998 recibió la Medalla de Oro al Mérito Deportivo y desde 2019 su nombre y su figura reinan en el Salón de la Fama de la Federación de Tenis de Madrid.