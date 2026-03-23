El Liceo se proclama campeón de la Copa del Rey de Sant Sandurní d’anoia 2026

El HC Liceo es campeón de Copa cinco años después. El equipo coruñés ha conseguido el undécimo título de su historia después de ganar al Calafell La Menorquina en la final por 1-4 con un estelar Bruno Saavedra, autor de un hattrick en menos de dos minutos que ha terminado. Sant Sadurní d’Anoia, capital del cava, se ha convertido esta vez durante cuatro días en la capital del hockey patines acogiendo la 82ª edición de la competición del KO.

CALAFELL LA MENORQUINA 1-4 HC LICEO

Espectacular final la que nos han regalado ambos equipos. Los dos llegaban en un gran momento de forma y se han plantado en la gran final tras superar a Reus Deportiu Brasilia y Barça ,en el caso de los de Calafell y a Aitex Pas Alcoi e Igualada Rigat, en el caso de los de A Corunya.

En la final, ambos conjuntos han empezado muy fuertes desde el principio pero con el respeto normal de cualquier final. Los dos equipos han dispuesto de varias ocasiones pero ha sido Arnau Xaus desde la directa el que ha inaugurado el marcador para el Liceo en el minuto 20’. Con la victoria de los liceístas por la mínima se ha llegado al descanso. En la segunda mitad, y cuando el Calafell La Menorquina presionaba con insistencia la portería defendida por Blai Roca, ha aparecido la figura de Bruno Saavedra para acabar decidiendo el partido. El jugador de Santiago ha marcado un hattrick en menos de dos minutos para poner el 0-4 en el marcador. El Calafell La Menorquina ha tirado de orgullo y Biel Pujadas que ya no se ha movido más, y llevar el trofeo a A Coruña.

Resultados de la Copa del Rey 2026

Cuartos de final

Calafell La Menorquina 4-2 Reus Deportiu Brasilia

Barça 4-0 CE Noia Freixenet

Igualada Rigat HC 2-1 CP Voltregà Movento Stern

Hockey Club Liceo 2-1 Aitex Pas Alcoi

Semifinales

Calafell La Menorquina *3-3 Barça

Igualada Rigat HC 1-2 HC Liceo

Final

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