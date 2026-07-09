Libera Telecom integra la tecnología de MyPlay para automatizar la retransmisión de categorías inferiores

El ecosistema del deporte base da un salto hacia la digitalización a través de la tecnología inteligente. El operador tecnológico Libera Telecom ha completado la adquisición de la compañía internacional MyPlay, especializada en inteligencia artificial aplicada al deporte, con el objetivo de implantar un modelo de producción audiovisual automatizado en las categorías inferiores del país.

La tecnología de MyPlay se basa en sistemas fijos equipados con algoritmos de IA capaces de seguir automáticamente el desarrollo del juego sin necesidad de un operador de cámara. Este software optimiza los movimientos de cámara durante el encuentro y genera de manera inmediata el contenido bajo demanda, facilitando tanto la revisión técnica y táctica para entrenadores a través del video-análisis como la creación de clips de jugadas destacadas para los usuarios.

La integración de esta tecnología con la experiencia de Libera Telecom en proyectos de retransmisión como Baseados da como resultado una de las mayores redes de producción audiovisual automatizada del deporte base desarrolladas desde España. El proyecto cubre una doble necesidad del sector: dota a los clubes y federaciones de material indexado para el análisis del rendimiento, al tiempo que permite a las familias y aficionados seguir las competiciones desde cualquier lugar.

“Estamos ilusionadísimos con este nuevo desafío. La adquisición encaja plenamente en nuestra visión de presente y futuro: MyPlay nos permite llevar a más territorios nuestra apuesta por el deporte base, acercándolo a las familias, a los clubes y a los municipios, para que cada partido, esté donde esté, pueda verse y vivirse”, afirma Mariano Martínez, fundador y propietario de Libera Telecom.

Con una estructura operativa en doce mercados internacionales –España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza, República Checa, Croacia, Israel, Estados Unidos y Latinoamérica–, la tecnología se aplica en múltiples disciplinas donde el deporte modesto cuenta con alta participación, destacando competiciones de baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol, waterpolo y rugby, además del fútbol tradicional.

Sobre Libera Telecom

Libera Telecom es un operador de fibra, móvil y televisión con sede en Murcia y cobertura nacional. Además, la compañía posee una plataforma propia de servicios orientados a la innovación y al deporte base, Baseados, con la que retransmite en directo y bajo demanda el deporte base regional.

Sobre MyPlay

MyPlay es una compañía internacional con sede en Barcelona, especializada en inteligencia artificial aplicada al deporte. Su tecnología, consolidada en doce mercados, permite automatizar la grabación, retransmisión y análisis de partidos y entrenamientos para clubes, federaciones e instalaciones deportivas.