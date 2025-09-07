Las 'Leonas' dan la cara ante Japón, pero cierran el Mundial con tres derrotas

La selección española femenina de rugby se ha despedido este domingo de la Copa del Mundo de Inglaterra con una tercera derrota, esta vez contra Japón (21-29), en el duelo por la honrilla entre las dos selecciones eliminadas del grupo C.

España - Japón (rugby, Copa del Mundo femenina), 07/09/2025 COPA DEL MUNDO FEMENINA DE RUGBY ESP 21 29 JAP Alineaciones ESPAÑA, 21 (14+7): Antolínez, Blanco, Bracic; Castelo, Alameda; Peralta, Nerea García, Capell; Fernández de Corres, Zahía Pérez; Piquero, Ducher, Peña, Claudia Pérez; Argudo -quince inicial-, Román, Silva, De Andrés, Rosell, Valentina Pérez, Vergara, Masoko y Cortés. JAPÓN, 29 (5+24): Kato, Kuge, Kitano; Sato, Yoshimura; Kawamura, Iroha Nagata, Nduka; Abe, Otsuka; Himakugi, Irotsu, Furuta, Matsamura; Nishimura -quince inicial-, Taniguche, Mine, Nijiho Nagata, Sakurai, Saito, Sukui, Yamamoto y Kagawa.

El combinado que dirige José González Marruecos perdió en la primera jornada por 54-8 contra Nueva Zelanda (una de las favoritas al título) y compitió en la segunda frente a Irlanda (43-27) en una nueva muestra de que las féminas tienen bastante más nivel que el 'XV del León'. Pese a ello, era un partido sin nada en juego ante otro equipo sin victorias.

Su dominio en melé permitió a Japón montar una plataforma de ataque en la zona de veintidós en su primera jugada de ataque, la tercera línea española quedó atrapada en la formación para ayudar en el empuje y la centro Haruka Hirotsu tuvo tiempo para mandarle un pase largo a Sora Nishimura, que posó el 0-5.

La reacción de las 'Leonas' fue inmediata gracias a la detonación de Anne Fernández de Corres, que sacó un golpe de castigo sin esperar a que la defensa rival estuviese montada y facilitó la marca entre palos de Cristina Blanco, tras recoger una excelente descarga de Zahía Pérez, que facilitó la conversión de Amalia Argudo (7-5).

El combinado asiático monopolizó la posesión durante toda la primera parte, pero se estrelló con una fantástica defensa de España que, al contrario que sus rivales, se mostró quirúrgica en su única opción ofensiva, una serie de topetazos que demolieron a la defensa hasta que Mónica Castelo plantó el segundo ensayo en su retirada de la selección (14-5).

La tónica de dominio nipón se prolongó durante todo el segundo periodo, con la diferencia de que la impenetrable defensa española comenzó a presentar algunas fallas a causa del cansancio y de la indisciplina, lo que facilitó el ensayo de la capitana Iroha Nagata, que apretaba el tanteo (14-12).

Obligadas a defender todo el rato debido a una mala gestión de sus propias fases de conquista, las españolas vivieron toda la segunda parte acantonadas en su zona de veintidós, algo que terminó resultando fatal porque Japón se distanció en el marcador con nuevas marcas de Himakugi y Nduka.

En los instantes finales, la estrella de España, Claudia Peña, lideró la revuelta de orgullo de las suyas para darse el gustazo, al menos, de terminar su participación en la Copa del Mundo anotando un ensayo que plantó Victoria Rosell (21-29) después de una gran ruptura de la centro del Harlequins londinense.