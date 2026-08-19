Léon Marchand, el gran Dios de la natación hasta con una tabla entre las piernas

"Tendré que ganarle a Hubert Kós, porque con Marchand mi plata será un bronce", comentaba el lunes Hugo González a su llegada a Barcelona tras su segunda plaza en 200 estilos en los Europeos de París. "Me habría gustado que estuviese Léon, no sé si habría podido ganarle", comentó el ruso Ilia Borodin (compitió como neutral) tras su clarísima victoria en 400 estilos en la cita continental.

Léon Marchand es el gran icono de la natación actual y el más mediático, incluso por delante del rumano David Popovici o de las estrellas femeninas Gretchen Walsh (estadounidense) y Summer McIntosh (canadiense). El galo contempla a todos desde la cima del Olimpo que conquistó en los Juegos de París con sus históricos cuatro oros individuales (200 estilos, 400 estilos, 200 mariposa y 200 braza), con sendos récords olímpicos y dos europeos.

Sin embargo, lo que ha conseguido el 'Rey Léon' en los Europeos de París tiene incluso más mérito, porque estaba lesionado o, al menos, recién salido de una lesión. Todo sucedió en los Campeonatos de Francia, donde tuvo que 'bajarse' de los 200 braza por un fuerte dolor en el aductor derecho. Tres semanas después sufrió una recaída mientras entrenaba y tuvo que renunciar a las dos pruebas de estilos en la cita parisina.

Marchand fue una de las estrellas en París'24 con sus cuatro títulos individuales / EFE

La braza, ese estilo que nada como si fuese Adam Peaty, Karoly Guttler, Kate Douglass o Agnes Kovacs sin ser un bracista, era la clave de sus problemas. La violenta patada con un rápido giro de piernas que acompaña a cada brazada le producía fuertes dolores, pero el de Toulouse es un competidor simpar y no estaba dispuesto a renunciar a los Campeonatos.

Poco a poco, fue comprobando cómo el libre y la mariposa no eran tan lesivos y optó por 'apuntarse' tan solo a los 400 libres, a los 200 mariposa y a nadar el 4x200 libres y la posta de mariposa del 4x100 estilos. Sus resultados y su impacto lo han encumbrado más y será una de las grandes estrellas de los Juegos de Los Ángeles.

Imaginen un chaval que empieza a nadar en un club y ve que los mejores nadadores le ganan incluso con una tabla entre las piernas, moviendo tan solo los brazos. Sin ser tan exagerado, Marchand se colgó el oro en 200 mariposa con más de dos segundos de ventaja sobre Richard Márton (1:51.72 a 1:54.06) y en 400 libres con récord nacional, repitiendo el 'truco' que le dio el oro olímpico en 200 mariposa.

Francia idolatra a Léon Marchand / EFE

En aquella final olímpica, Kristóf Milák se presentaba como defensor del título, bicampeón mundial y tricampeón europeo. El húngaro tocó primero con los pies en el 150 (1:21.52) y tenía 72 centésimas de ventaja sobre Marchand, quien apareció por delante tras el viraje. Marchand sabía que nadando era algo inferior y centró su preparación en hacer a tope esa última vuelta. Ganó con 1:51.21, por 54 centésimas.

En los Europeos, el francés mandó siempre en los 400 libres, pero en la penúltima piscina se le vio algo cansado y tenía al alemán Oliver Klemet a un segundo y medio 3:15.13. Su viraje fue histórico, con una vuelta americana meteórica y un nado submarino rapidísimo para emerger con dos cuerpos de ventaja. Rompió al germano (acabó quinto), pero el magiar Oliver Papai fue segundo tras recortarle más de un segundo en el último 50.

Su primera posta del 4x200 libre fue sensacional. Con 1:43.76, aventajó en más de un segundo a todos sus rivales, a excepción del italiano D'Ambrosio (1:54.72) y fue la clave de la plata francesa. ¿Saben con qué marca ganó Popovici los 200 libres? ¡Con 1:44.15! Para completar su actuación, nadó los 100 mariposa del 4x100 estilos en 49.64 (el siguiente fue el ruso Andrei Minakov con 50.34) y lideró el bronce galo. Lo dicho. ¡Larga vida al Rey Léon!