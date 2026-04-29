Leo Margets: “Nunca tuve presente que hacía 30 años que ninguna mujer lo conseguía"

Licenciada en Ciencias Económicas, políglota y autora de varios libros, Leo Margets (1983, 42 años) ha logrado consolidarse como una de las mejores jugadoras de póker del mundo. “Soy curiosa por naturaleza, me apasiona entender cómo funciona la mente humana y creo firmemente en el aprendizaje constante”, explica. Esa inquietud la ha llevado a formarse en áreas como los sesgos cognitivos y la toma de decisiones, conocimientos que aplica tanto en el póker como en su vida diaria. Su salto a la élite llegó en 2009, cuando participó en el Main Event de las World Series of Poker (WSOP) en Las Vegas, donde terminó en el puesto 27 entre más de 6.500 jugadores, siendo la única mujer en alcanzar esa fase del torneo. Ahora, antes de la Timba de Winamax, atiende a SPORT para repasar una historia marcada por la constancia, la evolución personal y la pasión por el juego.

Pregunta: ¿Cómo empezó tu historia con el póker cuando apenas tenías 23 años?

Respuesta: Mi historia empezó de casualidad, porque hasta los 23 no tenía ni idea de qué era el póker, lo típico que ves películas y es la única referencia que tienes un juego de cartas, sin más.

Pero a raíz de conocer a un chico, que no era profesional, me llamó la atención y me transmitió que era mucho más que un juego de cartas, me pareció un juego increíble y fue como ‘un amor a primera vista’. Nunca pensaba q iba a ser ‘Pro’ , solamente quería mejorar y salió bien al final.

P: ¿Crees que el póker es más estrategia, psicología o matemáticas? ¿Por qué?

R: Es la magia del póker. Es una mezcla de todo. Jugando un póker basado en las matemáticas, puedes jugar bien. Un jugador excelente mete en la ecuación diferentes factores, emociones de los rivales, los tuyos… es mucha psicología, es una negociación, adaptarse, y por eso es un juego muy increíble. Conocerte mejor te va a ayudar a jugar mejor, de forma inevitable. Entender cómo te relacionas contigo mismo, con la vida, te va a ayudar a tomar mejores decisiones en el poker, entiendes de dónde vienen esas tomas de decisiones.

¿Has sentido alguna vez barreras o prejuicios por ser mujer en este ámbito? ¿Por qué crees que hay tan pocas mujeres en el mundo del póker?

Porque a los hombres y a las mujeres en general nos gustan cosas diferentes, pasa en las carreras universitarias. Hay más mujeres que hombres haciendo ingeniería y matemáticas, hay diferencias biológicas. Mientras las mujeres puedan jugar y no haya barrera de entrada, no me preocupa eso.

Si hay mujeres que puedan participar y no pudiesen, me preocuparía, pero en absoluto, en la industria están deseando que haya más mujeres que jueguen.

En 2025 alcanzas la mesa final del Main Event de las WSOP, siendo la primera mujer en lograrlo en 30 años. ¿Qué significó ese momento para ti y para el póker femenino?

La verdad es que significó muchísimo, nunca me sentí una representante femenina. Al final es un juego individual, me parece un honor que se inspiren por mí y fuera un referente. No todo el mundo es igual, no necesito que sea del mismo sexo que yo, ha sido la mayor hazaña de toda mi carrera, una experiencia increíble, super emocional. Nunca tuve presente que hacía 30 años que nadie lo conseguía.

Mi objetivo es seguir mejorando, nunca me marco nada como resultado, no depende de nosotros. Ser un poco mejor cada día.

Leo Margets, en la CNP de Winamax en Barcelona / Ana Lafuente | Winamax

"El póker fue un amor a primera vista que empezó por casualidad" Leo Margets — Jugadora del Team Winamax de póker

Eres una persona muy activa físicamente, ¿en qué te ayuda el deporte en tu carrera como jugadora?

Solamente puedo ser yo si hago deporte. Para estar en mi mejor versión, me tengo que mover. Me ayuda a pensar con claridad. Está claro que no puedes competir a tu máximo nivel en dos disciplinas diferentes.

El deporte es un accesorio para potenciar mi rendimiento en las mesas. No saco mi versión más competitiva en el deporte y eso me ayuda. Toda la vida he sido corredora, de larga distancia, y ahora hago deporte funcional, ‘CrossFit’, entreno para tener mejor postura y compito conmigo misma.

¿Qué habilidades que has desarrollado jugando al póker te sirven en tu vida cotidiana?

Las habilidades que desarrollas en el póker te ayudan a tomar mejores decisiones fuera de la mesa. Aprendes a centrarte realmente en el valor de cada decisión que tomas. Inevitablemente, los resultados llegan. No existe el riesgo cero. Puedes tomar buenas decisiones con información imperfecta. No siempre tienes todos los datos delante, como ocurre en el ajedrez. Cuanto mejor seas estimando las variables que no dependen de ti, mejores serán tus decisiones.

Lo más peligroso es no tomar ningún tipo de riesgo. La clave está en saber qué riesgos asumir: calcularlos, adaptarte. La vida es adaptación, igual que el póker. Además, la gestión emocional es fundamental. Las emociones están ahí por algo: no hay que eliminarlas, sino aprender a entenderlas y evitar que te boicoteen.

Leo Margets hizo historia en Las Vegas / SPORT.es

"Nunca tuve presente que hacía 30 años que ninguna mujer lo conseguía" Leo Margets — Mejor jugadora de póker del mundo

¿Puedes desconectar en algún momento?

La realidad es que, después de un día de póker, tardo un rato en dormirme. Intento no repasar las dudas durante la partida, en algunas manos. Me pongo videos para desconectar. Después de tantos años descubres lo que te viene mejor para descansar.

El póker no es considerado un deporte en sí.

Yo personalmente pienso que no es un deporte, sino un juego de habilidad. Ayudaría llamarlo deporte. Eso es otra cosa, es un tema físico. Pero no lo puedes pensar en el mismo saco que los otros juegos de casino como el azar o deportes mentales.

Durante años fuiste una de las pocas figuras del póker nacional que seguían en España. Te mudaste a Andorra. ¿Cómo ha cambiado tu vida personal y profesional desde ese traslado?

En el 2023, me separé y decidí cambiar de aires. Eran entre Andorra y Madrid las opciones. A nivel profesional, no hay color. El dinero es importante pero no lo es todo. Si no estaba agusto en Andorra me daba igual, había sido pro en España sin ser del todo rentable, pero me compensaba. Al final son decisiones. Lo quería probar. Dije: ‘Si no estoy a gusto, me vuelvo…’, y al final estuve super bien.

"El deporte es un accesorio para potenciar mi rendimiento en las mesas” Leo Margets

Es una pequeña y gran comunidad, me encanta la vida de pueblo, que te encuentres a gente por la calle, hacer planes que se improvisan. Me gusta la vida que hay, la tranquilidad, ver la naturaleza. En Andorra te rodeas de gente que tiene una vida parecida a la tuya, haces planes todos los días.

¿Qué esperas del CNP de Winamax de Barcelona?

Los circuitos de Winamax siempre tienen el aliciente de ser muy divertidos. Quieres hacerlo lo mejor posible, pero sabes que también vas a disfrutar mucho en las mesas. Voy con ganas: la gente suele ir con un ambiente relajado.

En la última, Santi Cañizares estuvo agresivo, hizo una buena lectura y mantuvo una actitud muy positiva en la mesa.