Lena Moreno, la nueva joya del taekwondo español, conquista el bronce mundial con solo 19 años

Con tan solo 19 años, la española Lena Moreno ha irrumpido con fuerza en la élite del taekwondo mundial. Este martes, en el Campeonato Mundial de Taekwondo de Wuxi (China), se colgó la medalla de bronce en la categoría de -67 kg, la primera para España en esta cita mundialista, y lo hizo con autoridad.

Hija de la finalista olímpica Sonia Reyes y nieta del histórico entrenador Cristóbal Reyes, Lena no llegó por casualidad. Su progresión ha sido constante: campeona de Europa juvenil, plata en los World University Games 2025, oro en el Grand Prix de Charlotte, antes incluso de enfrentarse en la élite absoluta. Entrena en el Hankuk Club de Madrid, rodeada de campeonas.

En su camino al podio, superó una tras otra a la ucraniana Pavlenko (2-0), a la azerí Khussainova (2-1) y a la surcoreana Kwak (2-0). Solo se detuvo ante la campeona olímpica Luana Marton (2-0) en semifinales. Pero ese obstáculo no empaña lo que ha hecho: colocarse ya entre las mejores del mundo.

Este bronce no es un golpe de suerte. Es la primera gran señal de que Lena Moreno está preparada para liderar el taekwondo español hacia nuevos escalones. Y ahora, la mira está puesta en Los Ángeles 2028.