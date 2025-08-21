La Legion XIII de Jon Rahm arrancará ante los Cleeks en cuartos de final del LIV Golf

El LIV Golf llega al momento final con la disputa del torneo por equipos que determinará el equipo campeón en esta edición del 2025. Y ya se conocen los primeros emparejamientos del torneo que arrancará este viernes en The Cardinals at Saint Johns, en Michigan.

Y es que el mejor equipo de la temporada regular, la Legión XIII de Jon Rahm, ha elegido a los Cleeks como rival en el primer duelo de cuartos de final. Rahm tenía la potestad de elegir rival y se ha decantado por el undécimo en la clasificación, lo que parece decantar favorablemente el duelo a los intereses de Legión XIII pero todo puede pasar en duelos de match play.

Tyrrell Hatton abrirá los individuales ante el veterano Richard Bland, mientras que Jon Rahm lo hará ante el polaco Adrian Meronk. El duelo de foursomes lo jugarán los jóvenes Caleb Surrat y Tom McKibbin ante Frederick Kjettrup y Martin Kaymer.

Los 'Fireballs' ante 'HyFlyers'

Por su parte, los ‘Fireballs’ de Sergio García se mediarán a un equipo peligroso como los Hyflyers, siendo el barcelonés David Puig el que abra el fuego ante un veterano como Phil Mickelson. Por su parte, el mejicano Abraham Ancer lo hará ante Cameron Tringale. El duelo de parejas lo disputarán Sergio García con su pupilo Josele Ballester, que les medirá a Brandon Steele y Andy Ogletree.

Interesante también el duelo de los 4Aces de Dustin Johnson que se batirán ante los Smash, con el estadounidense abriendo el fuego ante su compatriota Brooks Koepka, mientras que Patrick Reed lo hará ante Talor Gooch. El duelo de parejas medirá a Harold Varner III y Thomas Pieters ante Graeme McDowell y Jason Kokrak.

Para pasar a las semifinales, los equipos tendrán que ganar dos de los tres puntos en juego con todos los duelos disputándose al total de 18 hoyos. En caso de empate, se tendrán que jugar hoyos extra hasta conocer al campeón.Los seis equipos ganadores avanzarán a las semifinales en la lucha por el título mientras que los seis perdedores seguirán jugando entre ellos hasta completar el cuadro de los 12 equipos participantes.

Un torneo que irá subiendo de tensión y emoción hasta la gran final que llegará el domingo y donde se conocerá al nuevo campeón por equipos del LIV Golf de la temporada 2025.