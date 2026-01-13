LeBron James multiplica su fortuna con el Liverpool: su 2% en acciones se dispara un 1.400%

LeBron James sigue agrandando su leyenda en la NBA. El jugador de los Lakers afronta la temporada 2025 con 41 años a sus espaldas, en un año muy especial a nivel personal, porque marca el inicio de su temporada número 23, la mayor cantidad de un jugador en la historia de la competición.

A lo largo de su trayectoria, que empezó en 2003, ha ido acumulando un gran patrimonio en su bolsillo. Cuenta con más de 450 millones de dólares solo en salarios gracias a sus años en los Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers. A esto se suman bonificaciones por desempeño y contratos millonarios por renovaciones, que lo han convertido en uno de los jugadores mejor pagados de la historia del baloncesto.

Pero su riqueza no se limita a los ingresos deportivos. Gracias a sus contratos de patrocinio con marcas globales como Nike, Coca-Cola, Beats y Blaze Pizza, así como a sus inversiones estratégicas en deportes y entretenimiento, LeBron ha logrado un patrimonio estimado en 1.200 millones de dólares, según Forbes, consolidándose como el primer jugador activo de la NBA en alcanzar el estatus de multimillonario.

La relación de LeBron James con el Liverpool

En los últimos años, LeBron ha ampliado su imperio financiero a través de la participación en Fenway Sports Group (FSG), un conglomerado deportivo multinacional estadounidense que posee los Boston Red Sox de la Major League Baseball, el Liverpool, los Pittsburgh Penguins de la National Hockey League, el RFK Racing de NASCAR y el Boston Common Golf de TGL.

En 2011, LeBron James compró el 2% de Liverpool FC por 6,5 millones de dólares, cuando el club estaba valorado en aproximadamente 325 millones de dólares. Hoy, con una valoración de 4.800 millones de dólares, su participación equivale a 96 millones, representando un aumento del 1.400% en su inversión inicial.

El alero de los Lakers adquirió un porcentaje del Liverpool hace una década y se ha beneficiado de sus éxitos deportivos de los últimos años / SPORT.es

Entre los propietarios del grupo y del conjunto 'red', está John W. Henry, el principal accionista con la mayoría del club, junto a otros socios minoritarios como Tom Werner y miembros del FSG. Aunque LeBron posee un porcentaje menor, su participación ha demostrado ser muy rentable y estratégica.

Pero LeBron ha querido ir más allá del fútbol inglés. En 2021 compró el 1% del Málaga, y hace unos años se sumó a la propiedad del AC Milan, a través de su firma RedBird Capital. Además de fútbol, su participación en FSG le da presencia en otros deportes: es copropietario de los Boston Red Sox (MLB) y de los Pittsburgh Penguins (NHL). También ha invertido en el PGA Tour en 2023, demostrando que busca oportunidades más allá de los deportes tradicionales donde ya es una figura mundial.

Su patrimonio en el mundo del entretenimiento

Y más allá del deporte, LeBron ha construido un portafolio en la firma RedBird, en la que incluye inversiones como YES Network, SpringHill Company, Skydance Media y la XFL, relacionados con la producción audiovisual y el entretenimiento en directo. Incluso ha expresado su intención de convertirse en propietario de una franquicia NBA en Las Vegas si la liga se expande.