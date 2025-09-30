Leatt estrena nueva imagen: un rediseño centrado en el usuario y fiel al ADN de la marca
La nueva imagen ha sido diseñada escuchando a la comunidad. Este rediseño simplifica la navegación, eleva la presentación de producto y respeta la estética que identifica a la marca
Leatt España anuncia el lanzamiento de la nueva versión de leatt.es, un sitio web completamente renovado que mejora la experiencia de navegación y refuerza la identidad visual de la marca. El cambio de look llega para ofrecer una plataforma más rápida, intuitiva y coherente con el estilo Leatt, facilitando a los aficionados y profesionales del off-road encontrar y conocer a fondo la equipación que necesitan.
Principales novedades
- Diseño más limpio y visual, con una tipografía y paleta de color alineadas con la identidad global de Leatt, priorizando la legibilidad y el contraste en cualquier dispositivo.
- Arquitectura de contenidos orientada al usuario, con menús por disciplinas (MTB, Moto, ADV y Casual) y accesos directos a novedades, colecciones y productos destacados.
- Fichas de producto más completas, con galerías de alta resolución, descripciones técnicas claras, tablas de tallas optimizadas y recomendaciones de uso por modalidad.
- Búsqueda y filtros avanzados, para localizar equipación por talla, nivel de protección, certificaciones, materiales o tipo de práctica.
- Mejor rendimiento y tiempos de carga gracias a optimizaciones de imagen y código, ofreciendo una navegación más ágil incluso con conexión móvil.
- Accesibilidad mejorada, cumpliendo buenas prácticas de etiquetado, contraste y navegación por teclado.
- Sección de contenidos en formato Blog con artículos técnicos, consejos y noticias de producto.
- Localizador de tiendas y puntos de venta en España, con información de contacto y mapa interactivo. (Próximamente)
- Soporte y postventa simplificados, con FAQs, formularios de contacto unificados y recursos de ayuda.
Una experiencia pensada para el usuario
El nuevo leatt.es ha sido diseñado escuchando a la comunidad. El sitio facilita comparar opciones, entender tecnologías y tomar decisiones informadas de forma sencilla.
“Leatt siempre ha estado donde están los riders: en el detalle técnico y en la seguridad. La web tenía que reflejarlo, con información útil, accesible y presentada con el estilo inconfundible de la marca”.
Disponibilidad La nueva web ya está activa en www.leatt.es, y continuará incorporando mejoras y contenidos durante las próximas semanas.
