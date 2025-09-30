Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Leatt estrena nueva imagen: un rediseño centrado en el usuario y fiel al ADN de la marca

La nueva imagen ha sido diseñada escuchando a la comunidad. Este rediseño simplifica la navegación, eleva la presentación de producto y respeta la estética que identifica a la marca

Leatt siempre ha estado donde están los riders

SPORT.es

Leatt España anuncia el lanzamiento de la nueva versión de leatt.es, un sitio web completamente renovado que mejora la experiencia de navegación y refuerza la identidad visual de la marca. El cambio de look llega para ofrecer una plataforma más rápida, intuitiva y coherente con el estilo Leatt, facilitando a los aficionados y profesionales del off-road encontrar y conocer a fondo la equipación que necesitan.

Principales novedades

  • Diseño más limpio y visual, con una tipografía y paleta de color alineadas con la identidad global de Leatt, priorizando la legibilidad y el contraste en cualquier dispositivo.
  • Arquitectura de contenidos orientada al usuario, con menús por disciplinas (MTB, Moto, ADV y Casual) y accesos directos a novedades, colecciones y productos destacados.
  • Fichas de producto más completas, con galerías de alta resolución, descripciones técnicas claras, tablas de tallas optimizadas y recomendaciones de uso por modalidad.
  • Búsqueda y filtros avanzados, para localizar equipación por talla, nivel de protección, certificaciones, materiales o tipo de práctica.
  • Mejor rendimiento y tiempos de carga gracias a optimizaciones de imagen y código, ofreciendo una navegación más ágil incluso con conexión móvil.
  • Accesibilidad mejorada, cumpliendo buenas prácticas de etiquetado, contraste y navegación por teclado.
  • Sección de contenidos en formato Blog con artículos técnicos, consejos y noticias de producto.
  • Localizador de tiendas y puntos de venta en España, con información de contacto y mapa interactivo. (Próximamente)
  • Soporte y postventa simplificados, con FAQs, formularios de contacto unificados y recursos de ayuda.

Una experiencia pensada para el usuario

El nuevo leatt.es ha sido diseñado escuchando a la comunidad. El sitio facilita comparar opciones, entender tecnologías y tomar decisiones informadas de forma sencilla.

“Leatt siempre ha estado donde están los riders: en el detalle técnico y en la seguridad. La web tenía que reflejarlo, con información útil, accesible y presentada con el estilo inconfundible de la marca”.

Disponibilidad La nueva web ya está activa en www.leatt.es, y continuará incorporando mejoras y contenidos durante las próximas semanas.

