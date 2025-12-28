Leandrinho iluminó la despedida de Nil Closas en el 40' contra los campeones

Industrias Santa Coloma vivió una noche histórica en el Pavelló Nou ante el campeón liguero Jimbee Cartagena en un duelo marcado por el anuncio del adiós de Nil Closas. Hijo del técnico Xavi Closas, el canterano azulgrana se retira con 27 años por problemas de rodillas que no le han impedido dejar huella dentro y fuera de las pistas.

Industrias Santa Coloma - Jimbee Cartagena (fútbol sala, Primera División RFEF), 27/12/2025 PRIMERA DIVISIÓN RFEF IND 4 3 CAR Alineaciones INDUSTRIAS SANTA COLOMA, 4 (0+4): Marcos Ferreyra (p.), Marc Tolrà, Seba Corso, Leandrinho (2), Kokoro -cinco inicial-, Uri Santos, Víctor Ramos (1), Marc Puigvert (1), Nil Closas, Aniol y Matías. JIMBEE CARTAGENA, 3 (2+1): Chispi (p.), Tomaz, Gon Castejón, Cortés (1), Pablo Ramírez -cinco inicial-, Mellado (1), Cicero, Motta, Waltinho, Mellado, Osamanmusa (1) y Darío.

Las aguas del Besòs bajaban turbias en la localidad colomense después de cuatro inquietantes derrotas seguidas que habían dejado los puestos de descenso a tan solo cinco puntos. Además, la visita del equipo que dirige Duda no parecía la mejor manera de despedir otro año marcado por las dificultades económicas.

El club se sigue sosteniendo principalmente por el esfuerzo y las horas que le dedican el histórico Vicenç García y su familia. Sin embargo, en un fútbol sala cada vez más profesionalizado es muy difícil subsistir con tan pocos apoyos... aunque el equipo demostró este sábado que sigue manteniendo su espíritu con una victoria sensacional.

Nil Closas se formó en la cantera del Barça y jugó a las órdenes de su padre, quien dejó un extraordinario recuerdo en el Barça B e incluso sonó como posible candidato al primer equipo azulgrana cuando se supo que no seguiría Jesús Velasco y el pasado verano cuando se rescindió el contrato de Tino Pérez.

Nil Closas, un gran jugador y un tipo magnífico / INDUSTRIAS SANTA COLOMA

El homenajeado se dio el doble gustazo de retirarse sobre la pista y además lo hizo con el brazalete de capitán que le cedió el argentino Sebas Corso en una muestra de lo que supone la figura de Nil Closas en el equipo y en el vestuario. Y no fue un partido sencillo... ni mucho menos.

Los internacionales españoles Cortés y Mellado (parecen fijos de cara a la convocatoria definitiva de Velasco para el Europeo de finales de enero) adelantaron a los 'meloneros' y la primera parte se cerró con malas sensaciones y con un 0-2 adverso en un día en el que ganó el Family Cash Alzira... lo que dejaba el descenso a tan solo tres puntos.

Sin embargo, Industrias regresó con nuevos bríos de los vestuarios y en tan solo seis minutos empató con tantos de Leandrinho y de otro canterano barcelonista, Marc Puigvert, un zurdo lleno de talento que debe dar un nuevo paso adelante esta temporada. La afición volvió a rugir y todos creyeron en el triunfo.

Osamanmusa hizo el 2-3 en el 30' y convirtió a Industrias en un manojo de nervios. Xavi Closas dio la camiseta de portero a Víctor Ramos, quien de inmediato estableció el 3-3 en el 36'. El final fue espectacular. Los de Duda atacaron con cinco y Leandrinho provocó el delirio a puerta vacía con el 4-3 en el 40'. ¡Qué gran victoria! ¡Va por ti, Nil!