¿Con quién le gustaría a Pep Guardiola compartir una ronda de golf?

Pep Guardiola ha cerrado una etapa espectacular en el Manchester City en el que ha logrado todos los éxitos posibles, y ahora inicia una nueva etapa y entrenar de nuevo no parece la primera opción aunque si tiene claro es que piensa disfrutar más de otro deporte que le apasiona y puede practicar a cuentagotas, nos referimos al golf.

Esta semana volvió a Catalunya para participar en la octava edición del Legends Trophy, que él mismo impulsa en el resort gerundense de Empordà Golf y tuvo la oportunidad de jugar con algunos ex futbolistas de renombre, al tiempo que podía practicar el golf en unas instalaciones de lujo en sus dos espectaculares recorridos, el Dunes y el Forest.

El técnico de Santpedor disfrutó del juego y las instalaciones en el regreso a Empordà Golf tras dos años de ausencia, y aseguró que “las condiciones son excepcionales”, tras jugar una primera ronda en el Dunes, al que catalogó de un campo “muy bonito” y también elogió la calidad de la zona de prácticas recientemente estrenada.

Pep, en una ronda de golf junto a Koeman y los hijos de ambos, también aficionados a este deporte / SPORT

Compartir ronda de juego

Pep Guardiola ha tenido la oportunidad de jugar con muchos ex compañeros del fútbol, aunque en su mente tiene a tres estrellas con las que le gustaría compartir una ronda de golf, aunque con uno ya sería imposible.“Me hubiera gustado jugar junto a Seve Ballesteros, una autentica leyenda, una persona que realmente inspiraba con su personalidad y juego”, decía Pep, al tiempo que las otras dos opciones son posible.

“Me encantaría jugar una ronda de golf con Michael Jordan porque he oído que juega muy bien”, dijo Pep, y que ahora no está demasiado lejos ya que se encuentra en Sotogrande siguiendo el LIV Golf Andalucía en el recorrido de Sotogrande, y dónde jugó el Pro-Am del miércoles antes de empezar la competición.

A Pep le encataría jugar una ronda de golf con Michael Jordan, que le felicitó recientemente tras su salida del City / SPORT

Al técnico catalán también le fascina, en este caso, una jugadora, la ex número uno del mundo, la estadounidense Nelly Korda, a la que ha seguido a lo largo de los años con sus éxitos acumulados, muy parecidos a los de Guardiola en el mundo del fútbol.

El ex entrenador del Manchester City reconoce que todavía tiene que mejorar mucho en su juego, sin querer desvelar el handicap con el que juega y se siente satisfecho del juego corto, que asegura “es el que mejor domino”, al tiempo que reconoce su principal flaqueza en el juego. “El putt, porque es el que menos practicamos y el más importante”, dijo.