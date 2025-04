Los Laureus ya se dejan sentir en Madrid: Cafú, Nadia Comaneci, Hugo Porta y Nicol David 'marcan' un gol solidario

Los premios Laureus convierten un año más a Madrid en la capital del deporte mundial. La alfombra roja y la entrega de galardones del lunes será la culminación de varias jornadas de actividades que se iniciaron este sábado. Cafú, excapitán de la selección brasileña ganadora de un Mundial; Nicol David, exnúmero 1 del mundo de squash; la leyenda del rugby argentino Hugo Porta; y Nadia Comaneci, gimnasta cinco veces campeona olímpica; visitaron el proyecto Fútbol Más para dejar una sonrisa en la cara de sus participantes.

Fútbol Más, programa financiado por Laureus

Los tres son miembros de la Laureus World Sports Academy y están en Madrid para asistir a la ceremonia del 25º aniversario de los Laureus World Sports Awards. Fútbol Más es uno de los más de 300 programas en más de 40 países apoyados y financiados por Laureus Sport for Good, el movimiento fundado a travñes de las palabras de Nelson Mandela en el primer Laureus World Sports Awards que tuvo lugar en el año 2000: "El deporte tiene el poder de cambiar el mundo".

En una animada, estas leyendas del deporte jugaron un pequeño partido con el personal que utiliza estas sesiones para promover el bienestar físico y emocional en los barrios marginados. Fútbol Más tiene sedes en África, Europa y Latinoamérica, donde utilizan el balón como un elemento de cohesión y que otorga oportunidades. Lo que ha sido desde siempre el fútbol para miles de niños y niñas. Un ejemplo de la huella que ha conseguido la iniciativa Laureus a lo largo de estas décadas.

Un mito del deporte de alto nivel como Nadia Comaneci dijo sentirse "orgullosa" de programas como "Fútbol Más, un brillante ejemplo de la misión de Laureus: utilizar el deporte para mejorar la vida de jóvenes como estos. Su compasión e imaginación demuestran que este movimiento no ha hecho más que empezar”.

Cafú: "Este es el poder del fútbol"

Por su parte, Nicol David, referente mundial del squash, aseguró que "sólo el deporte puede tener el impacto que hemos visto hoy aquí. Cuando podemos conectar con los jóvenes de estos programas y ver el trabajo fantástico que se realiza cada día en todo el mundo, las ideas que impulsan a Laureus cobran vida. Nunca estas ideas han sido tan importantes como ahora, y Fútbol Más es un ejemplo de lo que podemos hacer cuando capacitamos a los agentes de cambio para que liberen el poder del deporte”.

En la misma línea se manifestó Hugo Porta, exapertura argentino y otro de los rostros que están detrás del éxito de los Laureus. "Durante 25 años he visto la diferencia que programas como Fútbol Más marcan en comunidades como ésta. Este impacto es inmediato en algunos aspectos. Se pueden ver las sonrisas en las caras de los niños aquí hoy, pero también puede durar generaciones, ya que Laureus Sport for Good ayuda a programas como este a mantener su trabajo, formando a más entrenadores y llegando a más niños cada año".

Finalmente, Cafú, mito de la selección brasileño, defendió el carácter "inspirador" de programas como el visitado. "Ese es el poder del fútbol, el poder del deporte del que habló por primera vez Nelson Mandela. Mientras nos preparamos para los premios en Madrid, este trabajo es el corazón palpitante del movimiento Laureus. No sé si estos chicos saben que hoy han jugado con un ganador de la Copa del Mundo, pero me han dado mucho más de lo que yo les he dado a ellos”, dijo sobre la experiencia vivida.

Junto a los nominados y los miembros de la Academia en el 25º aniversario de los Laureus World Sports Awards habrá aficionados al deporte de la moda, el cine y el espectáculo, además de Embajadores Laureus. Entre los asistentes a la gala que tendrá lugar este lunes en el madrileño Palacio de Cibeles están: