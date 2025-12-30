Laureus pasa revista a un 2025 inolvidable para el deporte mundial

Laureus ha reunido en su 'Review of the Year 2025' un repaso total al deporte mundial en un año marcado por la irrupción de nuevas estrellas y gestas históricas. Desde Luke Littler hasta Lando Norris, el viaje comenzó el 3 de enero con el triunfo del prodigio de los dardos antes de cumplir 18 años y concluyó con un nuevo campeón del mundo de Fórmula 1.

En tenis, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizaron una rivalidad generacional con tres finales de Grand Slam: Sinner ganó en Australia -la única final masculina fuera del duopolio- y Wimbledon, mientras Alcaraz se impuso en Roland Garros y el US Open, cerrando el año como número uno. En el cuadro femenino hubo cuatro campeonas distintas: Madison Keys logró su primer Slam en Australia; Coco Gauff ganó Roland Garros; Iga Świątek conquistó Wimbledon; y Aryna Sabalenka defendió su corona en Nueva York. En tenis en silla de ruedas, Tokito Oda completó el Golden Slam en París, Londres y Nueva York, mientras Yui Kamiji rompió el dominio de Diede de Groot ganando tres grandes.

Dembélé, protagonista del PSG y del Revie of the Year de Laureus / LAUREUS

La NFL coronó a los Philadelphia Eagles en la Super Bowl LIX con un 40-22 ante Kansas City Chiefs, con Jalen Hurts como MVP y Saquon Barkley batiendo el récord de yardas terrestres en una temporada. En golf, Rory McIlroy logró por fin el Grand Slam de carrera en Augusta, mientras Scottie Scheffler ganó el PGA Championship y The Open, quedándole solo el US Open. Europa venció como visitante en la Ryder Cup por primera vez desde 2012.

El fútbol vivió un año histórico para el PSG, campeón de seis títulos en 2025, incluida una Champions League resuelta con un 5-0 al Inter, aunque Chelsea evitó el pleno en el Mundial de Clubes. Inter Miami ganó su primera MLS Cup liderado por Lionel Messi; Liverpool fue campeón de Inglaterra en el debut de Arne Slot, marcado por la trágica muerte de Diogo Jota; y Arsenal femenino rompió la hegemonía del Barcelona en la Champions, con Leah Williamson levantando el trofeo como capitana.

En la NBA, Oklahoma City Thunder ganó su primer anillo tras un séptimo partido ante Indiana, con Shai Gilgeous-Alexander como MVP de la temporada y de las Finales. En la WNBA, Las Vegas Aces lograron su tercer título en cuatro años, con A’ja Wilson firmando una temporada sin precedentes. Inglaterra defendió la Eurocopa femenina ante España; Tadej Pogačar conquistó su cuarto Tour de Francia; y en natación, Summer McIntosh sumó cinco oros, Katie Ledecky alcanzó 23 títulos olímpicos y mundiales, y Léon Marchand batió el récord del 200 estilos.

Inter Miami celebrando su título / LAUREUS

El atletismo brilló en Tokio con títulos para Oblique Seville, Melissa Jefferson-Wooden y una histórica Sydney McLaughlin-Levrone, además de Faith Kipyegon y Mondo Duplantis. En MotoGP, Marc Márquez regresó a la cima con su séptimo título mundial, seguido por su hermano Álex. En Fórmula 1, McLaren ganó el Mundial de Constructores y Lando Norris se proclamó campeón de pilotos, frenando la racha de Max Verstappen.