LaLiga, Liga F, la RFEF, Almudena Cid y Alejandro Blanco lideran los premios de la Asociación del Deporte Español: "Protagonizamos las buenas noticias"

La Asociación del Deporte Español (ADESP) reunió en Madrid a algunas de las principales figuras del ecosistema deportivo en su gala anual, consolidándose como el gran punto de encuentro de un modelo que integra a 66 federaciones olímpicas y no olímpicas y representa a más de cuatro millones de deportistas federados. La velada sirvió para reconocer a entidades y personalidades clave del sector, pero también para reforzar una idea de fondo: el deporte español es hoy una estructura social, económica y cultural de primer nivel, además de un gran elemento de cohesión.

Entre los asistentes y premiados destacaron nombres como Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español; Javier Tebas, presidente de LaLiga; o Enrique Cerezo, presidente del Atlético, en una gala que combinó reconocimiento institucional, presencia política y representación empresarial. Durante el acto se entregaron doce Placas de Oro y tres Medallas de Oro, en un reparto que puso el foco tanto en el impulso institucional como en el liderazgo individual.

Las Medallas de Oro fueron para Alejandro Blanco, la exgimnasta olímpica Almudena Cid y Miguel Ángel Benzal, CEO de Sports Summit Madrid, mientras que las Placas de Oro reconocieron a entidades como LaLiga, Liga F, la Real Federación Española de Fútbol, así como a distintas comunidades autónomas y administraciones locales.

El deporte como la mejor noticia de España

Fue presidente del máximo responsable olímpico el que dejó una de las frases de la noche al definir el impacto del deporte en la sociedad: “El 40% de las buenas noticias de España tienen su origen en el deporte”. El presidente del COE defendió su papel como la mejor carta de presentación del país y subrayó la necesidad de seguir avanzando desde la colaboración institucional.

“Entre todos estamos intentando que el deporte español sea más igualitario e integrador”, apuntó, en un mensaje que conectó con el tono global del evento. Su reconocimiento como Medalla de Oro refuerza su figura como uno de los grandes referentes del deporte español en las últimas décadas, tanto por su liderazgo como por su capacidad para proyectar el olimpismo a nivel internacional.

Almudena Cid, voz de los deportistas

También fue protagonista Almudena Cid, cuya intervención tuvo una fuerte carga emocional. La exgimnasta, única en disputar cuatro Juegos Olímpicos en rítmica, centró su discurso en la necesidad de dignificar la carrera del deportista más allá de la competición. “Tenemos que conseguir que el deportista recuerde su paso por el deporte por lo que fue, no por el dolor de su salida”, señaló.

Lo hizo recordando una anécdota protagonizada por una excompañera que ahora tarbaja en unos grande almacenes. Cid, que lidera iniciativas en defensa del reconocimiento laboral de los deportistas de alto nivel, admitió que el camino aún no está completo: “No podemos cantar victoria todavía, pero estamos avanzando”. Su mensaje reflejó una de las grandes reivindicaciones actuales dentro del sistema deportivo.

Tebas, el fútbol y el sostén del sistema

En el plano estructural, Javier Tebas recogió el reconocimiento a LaLiga poniendo en valor el papel del fútbol profesional como motor del deporte español. El presidente destacó la aportación económica de los clubes al deporte federado, cercana a los 45 millones de euros por temporada.

“Esta placa es de los 42 clubes”, subrayó, insistiendo en la dimensión colectiva de ese esfuerzo. Un modelo que refuerza la idea de que el crecimiento del sistema deportivo depende también del compromiso de sus actores más potentes. Además, José Hidalgo, presidente de ADESP, recordó el papel protagonista que tuvo LaLiga en el nacimiento de la propia asociación.

Beatriz Álvarez y el cambio cultural

El crecimiento del deporte femenino tuvo una voz destacada en la figura de Beatriz Álvarez, recientemente reelegida como presidente de la Liga F. La dirigente puso cifras a una tendencia al alza en audiencias, asistencia a estadios y seguimiento mediático, pero fue más allá al señalar el cambio generacional: “Cada vez más niñas quieren ser futbolistas”.

Lo hizo citando el estudio de Adecco que habla de que ser jugadoras es la ya segunda opción de las niñas españolas. Álvarez defendió que ese avance responde a una transformación estructural del sistema y al impulso de políticas de igualdad, subrayando que el objetivo es consolidar un modelo que trascienda lo deportivo y tenga impacto social.

Reconocimiento institucional y apuesta por la igualdad

Las Placas de Oro reconocieron a instituciones comprometidas con el desarrollo del deporte, especialmente por su impulso a la igualdad y por su apuesta por un modelo más sostenible. Entre los premiados figuran LaLiga, Liga F, la RFEF, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Canarias, Aragón, Navarra, Andalucía, Extremadura, el Principado de Asturias, la Ciudad Autónoma de Ceuta y el Ayuntamiento de Tarazona. En todos los casos, el denominador común fue el trabajo en el ámbito del deporte base, la inclusión y la promoción de hábitos saludables, reforzando el papel del deporte como herramienta de cohesión social.

Noticias relacionadas

El presidente de ADESP, José Hidalgo, puso en valor el sentido de la gala: “Hemos querido reconocer a quienes han hecho crecer al deporte español en el último año y agradecer su compromiso con nuestro sistema deportivo”. Hidalgo reivindicó el papel de la asociación como punto de encuentro de federaciones, instituciones y agentes del sector.. En un momento de transformación global, ADESP volvió a reivindicar ese modelo como base para seguir creciendo y consolidar un sistema más fuerte, más igualitario y con mayor impacto en una sociedad donde el deporte es vínculo entre todos.