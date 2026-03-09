Laia Calzada y Diego Díaz, campeona y campeón de España de Raquetas de Nieve 2026

El teleférico de Fuente Dé, situado en la comarca de Liébana dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, ha sido testigo este 7 marzo de la cita más importante del calendario deportivo de raquetas de nieve en España. El más de un centenar de inscritos en el Campeonato tomaron la salida para completar un circuito de más de ocho kilómetros de distancia con un desnivel positivo de 406 metros.

En la categoría masculina, Roberto Ruiz marcaba el inicio de carrera situándose a la cabeza de la carrera, seleccionando un pequeño grupo y marcando el ritmo a la prueba. En la primera vuelta ya se situaba la lucha por las medallas entre los cuatro primeros: Roger Comellas, Oriol Marín , Diego Díaz y Roberto Ruiz a la zaga.

El deportista manchego marcó un ritmo frenético en esta última vuelta. Diego Díaz se anota el título de Campeón de España, deteniendo el crono en un tiempo de 45 minutos y 22 segundos cruzando en primera posición la línea de meta, por delante del catalán Roger Comellas que mantenía una constante pelea por el oro, con un crono final de 45 minutos y 39 segundos. El tercer escalón del podio lo ha copado el atleta catalán, Oriol Marín con un tiempo de 46 minutos.

En féminas, Laia Calzada gran dominadora de principio a fin mostrando una gran superioridad. Gran lucha durante las dos vueltas por el podio, en el que la deportista catalana, Laia Calzada, lograba la victoria y se corona como nueva Campeona de España de Raquetas de nieve imponiéndose con solvencia con un tiempo de 55 minutos y 2 segundos. La segunda plaza ha sido para la atleta catalana, Neus Guinovart sería la segunda clasificada con un crono de 57 minutos y 37 segundos, por delante de la cántabra Lucía Ibáñez que completó el podio femenino con un tiempo de 57 minutos y 42 segundos.

Un campeonato en el que Jan Ballbè (0:48:36) y Laia Calzada (55:02) logran el titulo en la categoría Promesa. Un título nacional que en las categorías Veterano ha correspondido para Roberto Ruiz (47:27) y Rocío Lavín, en la categoría Veteranos A, Ignacio Cardona (52:20) y Elena Villanueva (1:10:40) en la categoría Veteranos B, y Fernando Borrajo del Rio (0:55:22), en la categoría Veteranos C.

Cataluña gana por selecciones

En el apartado por selecciones, la selección catalana se impuso en la categoría masculina con 14 puntos, al igual que obtuvo la victoria en la categoría femenina, con 17 puntos. La selección cántabra ocupó la segunda posición, tanto en la categoría masculina (22 puntos), como en la femenina (19 puntos).

Además de la competición oficial, el evento incluirá la tradicional raquetada nocturna no competitiva, que reunirá a alrededor de 400 participantes. Esta actividad tenía lugar bajo la luz de la luna llena en el entorno de los Lagos de Lloroza y la Canal de San Luis, en un trazado de 4,5 kilómetros. Para facilitar el acceso, el Teleférico de Fuente Dé amplió su horario habitual, permitiendo a participantes y asistentes disfrutar de este entorno natural «en condiciones óptimas».

Tras la finalización de las pruebas deportivas, los corredores participaron en una cena oficial en Fuente Dé, seguida de la ceremonia de entrega de premios. El evento, organizado por el Club Picos Xtreme Sport junto a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), tenía como objetivo reforzar la visibilidad de la comarca de Liébana como destino deportivo de referencia, promoviendo la celebración de futuras competiciones y eventos que contribuyan al desarrollo económico y turístico de la zona.

La XII edición de la Picos Snow Run ha contado con el apoyo del Gobierno de Cantabria, Cantabria Infinita, el Teleférico de Fuente Dé, el Camino Lebaniego, los ayuntamientos locales y la Agencia de Desarrollo Local.