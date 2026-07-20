Kliokmanaite y Puri, las reinas indiscutibles del vóley playa catalán

El Campeonato de Cataluña de Vóley Playa 2026 cerró una edición marcada por la participación y la presencia territorial. La playa del Coco de Badalona ha sido el escenario de la prueba final de un circuito de cinco citas celebradas entre los meses de mayo y julio. Una cita que ha revalidado la hegemonía de una pareja que ya se ha convertido en todo un clásico del vóley playa tras haber conquistado ocho veces el título de campeonas de Cataluña, cinco de ellas de forma consecutiva: Erika Kliokmanaite y Kadri Puri.

El calendario ha combinado las dos pruebas abiertas disputadas en el CEM Vall d’Hebron, que reunieron 65 inscripciones, con las citas de Tarragona y Vilanova i la Geltrú, con 32 parejas inscritas en cada una. El circuito culminó en Badalona con la prueba final, reservada a las ocho mejores parejas de cada categoría. En conjunto, las cinco pruebas han sumado 145 inscripciones de parejas —66 en categoría femenina y 79 en masculina— y 89 combinaciones diferentes a lo largo del circuito.

Durante el fin de semana del 18 y 19 de julio, las dieciséis parejas clasificadas disputaron las diferentes fases y eliminatorias hasta definir a las finalistas. El domingo, las dos mejores parejas de cada categoría compitieron por los títulos de Cataluña en unas finales retransmitidas en directo por Esport3.

Dos nuevos títulos para el palmarés del Campeonato de Cataluña de Vóley Playa

La competición concluyó con las victorias de Erika Kliokmanaite y Kadri Puri en categoría femenina y de Diego Tazzioli y Roberto Fauda en la masculina. Kliokmanaite y Puri superaron a Laura García y Elia Carpena y sumaron su octavo título conjunto, el quinto consecutivo. En categoría masculina, Tazzioli y Fauda se impusieron a Manuel Nieto y Eric Estalella y se estrenaron en el palmarés del Campeonato de Cataluña.

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La presidenta de la Federación Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ha valorado positivamente el desarrollo de la edición. “El balance de esta edición confirma que el Campeonato de Cataluña de Vóley Playa es una competición consolidada y con capacidad para seguir creciendo. Cerrar el campeonato con las finales retransmitidas por Esport3 nos permite ampliar su visibilidad y seguir proyectando el vóley playa catalán”.