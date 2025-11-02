Kim Angel en el Nutriyummi Pro Cup de Alicante: Horario y dónde ver por TV la competición

Este fin de semana en Alicante se vivirá un momento muy especial para el circuito profesional del culturismo en España: la segunda edición de la Nutriyummi Pro Cup, un Olympia qualifier impulsado por la IFBB Pro League y por Emilio Martínez Romero, en el que estarán compitiendo figuras tan relevantes como Kim Angel y Jesús Rodríguez Sendra, dos de los mejores atletas de nuestro país en categoría Classic Physique que pisaron la tarima del Mr. Olympia hace apenas unas semanas. La cita tendrá lugar en el recinto VB Spaces de Alicante (Avenida de Elche 186) con una agenda que arranca el sábado por la tarde y se prolonga hasta el domingo.

Kim Angel llega a Alicante con un impulso importante tras su reciente actuación en el EVLS Prague Pro 2025 donde logró la segunda plaza en la categoría Classic Physique. Esta posición consolida su candidatura como uno de los atletas a seguir en la división y aporta un factor de expectación adicional en su participación en la Nutriyummi Pro Cup en su regreso a una tarima en España cinco años después, ya que implicará ver cómo lleva el momentum desde Praga al escenario nacional y qué valor extra saca de esta plataforma frente a un público más cercano y cariñoso.

José Manuel Muñoz Quiles (Josema Beast), que también se dejará ver por el VB Spaces de Alicante, ha sido confirmado como invitado estrella para el show, aunque no está confirmado que vaya a competir. En cualquier caso, verle aunque sea para un 'guest posing' sobre la tarima seguro será un espectáculo tras su hito en el reciente Mr. Olympia, donde logró una descomunal cuarta posición. Ya está entre los mejores del mundo con apenas 24 años.

LISTA DE PARTICIPANTES CONFIRMADOS:

MEN'S CLASSIC PHYSIQUE - OPEN

Joaquim Camps Angel (Kim Angel) - Spain

David Marmol Martinez - Spain

Youri Kasonga Mukuna - South Africa

Zhivko Petkov - Bulgaria

Jesus Rodriguez Sendra - Spain

Mikhail Timoshin - Russia

WOMEN'S BIKINI - OPEN

Momar Bah - Finland

Kirsty Bentley - UK

Gisela Canelas - Portugal

Jasmine Gonzalez - USA

Chantal Hill - Spain

Irene Iravedra - Spain

Katarzyna Janowiec - Poland

Tindra Lindh - Sweden

Irina Magdieva - Italy

Elisabeth Perez Gorreta - Spain

Ester Sala Hernandez - Spain

Henrieta Skupekova - Slovakia

Rania Stamatiadou - Greece

Babett Vongsanti - Hungary

HORARIO Y DÓNDE VER POR TV EL NUTRIYUMMI PRO CUP

En cuanto al evento en sí, tendrá sólo dos categorías profesionales: Men´s Classic Physique Pro y Women´s Bikini Pro, que se repartirán a lo largo del fin de semana del sábado 1 y domingo 2 de noviembre. En cuanto a los horarios, la programación oficial marca lo siguiente:

El sábado 1 de noviembre a partir de las 18:00 h se realiza el Meeting PRO de los atletas en el propio recinto VB Spaces en Alicante. Ya en domingo se disputan los dos bloques principales: el pre-judging y las finales arrancan a partir de las 13:30 h para la categoría Men’s Classic Physique Pro (donde compiten Kim Angel y Jesús) y por la tarde, a partir de las 18:30 h, tendrán lugar las rondas de pre-judging y final de Women’s Bikini Pro con la debida ceremonia de premios.

Para quienes no puedan asistir en persona, el campeonato será accesible mediante pago por visión (PPV) a través del canal oficial de streaming habilitado por la organización: se comercializa a través de la web del evento con un precio de 14,99 euros. Deberá adquirirse el acceso online en la página oficial para seguir todos los detalles del escenario, incluidos los posados de los atletas, comparativas y la ceremonia final.