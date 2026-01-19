Kim Angel, culturista, rompe las redes con un físico terrorífico para el Arnold Classic 2026: "Fue un punto de inflexión. Me hice más hombre"

Kim Angel (Barcelona, 1992) está a siete semanas de subirse a la segunda tarima más importante del mundo del culturismo profesional: el Arnold Classic 2026 en Columbus (Ohio, EE. UU.). El culturista de la categoría Classic Physique, que ya participó en el último Mister Olympia 2025, será el único representante español en la categoría más 'estética' de la competencia creada por Arnold Schwarzenegger a la que sólo pueden aspirar los privilegiados que reciban una invitación.

Para Kim, estar en el Arnold Classic es una clara oportunidad para reivindicarse en una categoría que parece que le sienta de maravilla tras su etapa llena de altibajos como Men's Physique. Con un físico condicionado hasta el extremo (marca de la casa de su preparador Raúl Carrasco), un tamaño descomunal en sus hombros y pectoral y unas piernas repletas de detalles, apunta a ser uno de los atletas candidatos al top-5.

El culturista español ha compartido a través de sus redes sociales el último 'check' con su preparador, dejando sin palabras al público por su condición extrema pese a estar todavía a siete semanas y con cierto margen para salir todavía más condicionado a la tarima en Estados Unidos. Compañeros de profesión como Josema Beast, Mauro Fialho o Pablo Llopis han reaccionado en comentarios: "La mejor condición del Arnold está aquí ya; BRUTAL; Quad stomp".

Sobre su evolución y su crecimiento como culturista, Kim compartió un interesante mensaje: "En el momento que entendí que tenía que ser yo mismo, pensaran lo que pensaran, dijeran lo que me dijeran, ahí es donde sentí que empezásteis a conocer al Kim de verdad. Ese fue un punto de inflexión en el cual me hice maduro, me hice más hombre, ya no necesito la aprobación de nadie".

De cara al Arnold, tanto Kim como Raúl se han mostrado muy optimistas, aunque prudentes con el resultado frente a atletas de tan alto nivel como Mike Sommerfield (gran favorito), Andrea Mammoli o Wesley Visser. Lograr meterse en el top-5 y pelear por estar entre los tres mejores sería un logro, y todo apunta a que veremos una versión renovada y muy competitiva del español.