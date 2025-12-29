Kim Angel, culturista: "No puedes estar 365 días sin saltarte la dieta y estar con el táper en Nochebuena, en una cena familiar tienes que dejar el egoísmo de lado"

Kim Angel, culturista español que participó en el último Mr. Olympia en la categoría Classic Physique y tiene la mirada puesta ya en elArnold Classic Ohio 2026, ha dejado una reflexión clara y poco habitual en un deporte acostumbrado a glorificar la rigidez incluso en las fechas más señaladas. En plena festividad navideña, Kim ha reivindicado la necesidad de apartar la dieta en ocasiones especiales y sacrificar la "rutina" de vez en cuando, al contrario de lo que muchos piensan sobre deportistas que llevan una disciplina en su estilo de vida casi militar.

En una conversación junto a su amigo Fede Guevara, también culturista profesional, ambos coincidieron en que el verdadero rendimiento no se mide por comer de un táper mientras tu familia disfruta de una cena especial, sino por la capacidad de sostener estos hábitos saludables a lo largo del año sin caer en el desgaste psicológico.

Fede: "Yo ese error lo cometí al principio, en mi primera preparación. Estuve 365 días sin saltarme la dieta. Un año entero. Hay gente que le supone sentirse mal, y es algo que tiene que trabajar. Si te vas a sentir mal por saltarte la dieta, cómete el táper, qué quieres que te diga, pero si lo haces por cumplir tus objeticvos estás equivocándote".

Kim: "Yo el primer año. Y te das cuenta que no es eso, no va a marcar la diferencia, eso no es culturismo. Si quieres durar a largo plazo en este deporte, tienes que encontrar un equilibrio. Cuando es una cena familiar, tienes que dejar el egoísmo de lado y hacer la cena. No tiene lógica que estés con el táper cenando en Nochebuena con tu familia, y de aquí una semana le entra la gula y se mete una pizza".

El fondo del argumento de ambos competidores de élite es el mismo: la disciplina de cada atleta no se demuestra en una noche señalada, sino en el enfoque del resto de los días del año. Y en un deporte donde cada detalle cuenta, Kim Ángel y Fede Guevara recuerdan que también cuenta (y mucho) la cabeza para llegar al momento decisivo de las competiciones en plenitud de facultades tanto en lo físico como en lo mental.