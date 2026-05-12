Kim Angel, culturista: "La preparación en un entrenamiento empieza bastante antes de entrar a la sala del gimnasio"

Kim Angel (Barcelona, 1992) es uno de los mayores exponentes del culturismo en España. Fue el primer Classic Physique de la historia de nuestro país en pisar la tarima del Mr. Olympia, y recientemente participó en el prestigioso Arnold Classic 2026 compartiendo el top-4 con Andrea Mammoli, Matheus Menegate y Wesley Vissers. Con 360 mil seguidores en Instagram, el atleta de 33 años se encuentra actualmente preparando su regreso a la tarima en una nueva temporada.

A pocos meses de volverle a ver con mejoras sobre el escenario, el gimnasio 9Fitness de Valdebebasse ha convertido este lunes en el epicentro del culturismo con su visita: el atleta IFBB Pro ha protagonizado una sesión de entrenamiento en directo donde ha mostrado parte de su rutina diaria, centrada en la técnica y la intensidad real que exige la alta competición, sin perder de vista su rutina nutricional, siempre acompañada con la mejor selección de productos de AMIX™.

Antes de iniciar su rutina de entrenamiento de empujes, compuesta por ejercicios de pecho, hombro y tríceps, el culturista profesional ha querido dar un consejo muy útil: "La preparación en un entrenamiento empieza bastante antes de entrar a la sala. Mentalmente tienes que pensar en que vas a ganar. Si vas acumulando entrenos en los que rindes y progresas, vas a marcar la diferencia. Hemos ido del grupo muscular más grande al más pequeño. Así, a nivel de intensidad los que requieren menos energía son los más pequeños. Esfuerzo requieren todos".

Durante la exhibición, Kim Angel ha compartido con los asistentes los secretos de su preparación, desde la selección de cargas hasta la conexión mente-músculo que define su físico de élite. Tras completar su rutina frente a los asistentes, el máximo exponente del culturismo español ha protagonizado una sesión marcada por la motivación y la disciplina.

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Kim Angel, durante el entrenamiento / AMIX

En sus declaraciones, el atleta ha subrayado el nivel de compromiso necesario para conquistar los escenarios internacionales más exigentes del planeta. El evento, que ha contado con el respaldo de AMIX™ Advanced Nutrition, marca referente en suplementación de alto rendimiento, ha consolidado a 9Fitness como uno de los centros deportivos más punteros de Madrid. Esta jornada inmersiva ha permitido a cientos de seguidores conocer de cerca la densidad y calidad muscular de una figura mediática que continúa elevando el estándar del fitness en nuestro país.