Kim Angel, culturista español, se sale en el Praga Pro 2025: nunca dejar de creer tiene premio

Terrence "Ruff Diesel" Ruffin se llevó la corona en la categoría Classic Physique del EVLS Prague Pro, el gran evento post-Olympia celebrado este fin de semana en República Checa, pero la gran noticia para el culturismo español fue el subcampeonato de Kim Angel, que se impuso en el duelo por el podio a Michael Daboul (3º), un habitual del Mr. Olympia que acabó en octava posición en Las Vegas.

Joaquim Camps Ángel, conocido como "Kim Angel" y nacido el 31 de julio de 1992 en Barcelona, es uno de los nombres más mediáticos del culturismo español y competidor IFBB Pro. Tras labrarse un nombre inicialmente en Men’s Physique, dio el salto a Classic Physique, división en la que logró su pase al Olympia, consolidándose desde entonces en el circuito profesional con una versión mucho más competitiva como ha quedado más que demostrado.

El catalán llegaba a Praga en clara progresión y lo confirmó con una puesta a punto que fue decisiva: cintura apretada, una condición terrorífica con una redondez perfecta y transiciones fluidas que le valieron para ganar a Daboul en la comparación decisiva por el top-3. El veredicto subraya el el paso adelante de Kim, que rubricó la mejor actuación internacional de su carrera en un escenario de primerísimo nivel.

De nuevo, la mano del preparador Raúl Carrasco fue decisiva para ver a un Kim más apretado que nunca. Después de sufrir tantísimo con el pesaje en el Mr. Olympia en unas últimas horas terroríficas, la tarima de Praga le fue mucho más agradecida al atleta español, que pudo sacar a relucir su espectacular estructura en 'X' con un pecho y unos hombros que son difícil de ver en esta categoría y unas piernas muy bien condicionadas.

En clave española, el resultado de Kim confirma el buen momento del país en la categoría Classic Physique, después del 4º puesto de Josema Beast en el Mr Olympia, y abre un escenario ilusionante para su equipo: un enorme escaparate, el premio y confianza necesarias para aspirar a llevarse un nuevo Pro Show más pronto que tarde.