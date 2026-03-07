Kim Angel, culturista español, brilla en el Arnold Classic 2026 con uno de los mejores físicos del mundo: "Ha sido increíble"

Kim Angel (Barcelona, 1992) pisó la tarima del Arnold Classic 2026 con ganas de hacer historia. Antes de medirse codo a codo con los mejores, ya se había convertido en el primer culturista español de la historia en competir en la categoría Classic Physique del certamen fundado por la leyenda Arnold Schwarzenegger. Pero Kim quiso ir un paso más allá, y después de una durísima preparación no se iba a quedar a medias: "Voy a darlo todo en ese escenario y a demostrar que el trabajo duro, cuando es constante y honesto, siempre acaba dando frutos". Kim cumplió con las expectativas y con lo prometido.

Tras la sorprendente baja por lesión a última hora de Gabriel Zancanelli y los problemas con el pesaje de un Mike Sommerfield que se quedó fuera de Classic, al bueno de Kim Angel se le abrieron de par en par las puertas de la primera llamada en Classic. Nada más pisar el escenario, el español demostró que la preparación de todo el año había hecho mutar su físico: llegó con una condición terrorífica, marca de la casa de Raúl Carrasco, lleno y proporcionado entre sus grandes hombros y unas piernas de grandísimo nivel.

La cantidad de separación en sus músculos y la calidad que presentó Kim le acabó llevando hasta una merecida primera llamada y una clasificación para las finales junto a Andrea Mammoli, Matheus Menegate y Wesley Vissers, con quienes posó sobre la tarima conformando el top-4. "Muy contento, un resultado que es lo que es superior a lo que buscábamos. Ha sido una experiencia increíble. Nos vemos en las finales", dijo el español a través de su cuenta de Instagram.

Ya en la final y con la decisión de los jueces, se confirmó el 4º lugar de Kim Angel en la categoría Classic Physique. El neerlandés Wesley Vissers fue el merecido ganador de un campeonato en el que se le vio más estético que nunca, con una condición muy mejorada y mejoras importantes en sus piernas, uno de sus puntos débiles. Para Kim, el cuarto lugar es una victoria moral que le acerca a los mejores del planeta en su categoría, confirmándose como el mejor Classic español solo por detrás de Josema Beast (a la espera de ver si da el salto a Open) y dándole alas para un futuro que tiene muy buena pinta.