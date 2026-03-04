Kim Angel, culturista: "Estoy durmiendo unas 3 o 4 horas por noche, es mi demonio en esta preparación. Voy a luchar por el top-3 del Arnold Classic"

Kim Angel (Barcelona, 1992) está ante la gran oportunidad de su vida profesional como culturista. Tras su paso por el Mr. Olympia en 2025 en la categoría Classic Physique, dejando atrás su largo e irregular etapa como Men's Physique (donde le tocó vivir la peor cara de la falta de consenso de los jueces) Kim aterriza en Ohio (Estados Unidos) con ganas de dar la campanada. El Arnold Classic 2026, que se celebra esta misma semana entre el 5 y el 8 de marzo y es el segundo certamen más importante de la IFBB Pro sólo por detrás del Olympia, será el escaparate para el atleta español de 33 años.

Tras salir campeón de la Nutriyummi Pro Cup de Alicante en noviembre y a pocos días de acudir a la invitación de la competición que preside Arnold Schwarzenegger, Kim atiende a SPORT para confesar sus objetivos y reflejar su ambición antes de subirse a tarima y demostrar lo que vale frente al jurado. Tras una preparación llevada al extremo junto a su entrenador Raúl Carrasco, toca hablar sobre el escenario.

Serás el único culturista español en este Arnold Classic. ¿Sientes que todos van a estar pendiente de ti?

No lo siento como presión, lo siento como orgullo. Representar a mi país en una competición de este nivel es una responsabilidad grande, pero también una motivación enorme. Sé que hay mucha gente pendiente, y eso me da energía. Cuando salgo al escenario pienso en responder con el trabajo que he hecho durante meses.

Wesley Vissers, Andrea Mammoli, Mike Sommerfield… ¿Te ves con la motivación de competirles y luchar por meterte en un top-3?

Totalmente. Cuando decides competir en un Arnold sabes el nivel que hay. No estoy aquí para participar, estoy para competir. Respeto muchísimo a todos, pero me he preparado para estar en la pelea. El objetivo es claro: luchar por el top-3. Y si puedo ir más allá, iré.

¿Vamos a ver a un Kim con una condición mejorada? Hemos visto cómo ha mutado tu espalda y has pulido tus puntos ‘débiles’.

Creo sinceramente que es mi mejor versión hasta la fecha. Hemos trabajado muchísimo en la espalda, en la densidad, en el detalle y en la madurez muscular. Los puntos que antes podían considerarse débiles ahora están equilibrados. La condición va a ser muy dura, pero manteniendo plenitud y estética. No quiero salir solo seco, quiero salir completo.

¿Cómo de dura está siendo la preparación para esta competición?

Ha sido una de las preparaciones más exigentes que he hecho. A este nivel, cada pequeño detalle marca la diferencia. Hay días de fatiga acumulada, de presión, de desgaste mental… pero ahí es donde se construye el carácter. Mentalmente estoy muy sólido. Cuando tienes un objetivo grande, el sacrificio deja de ser negociable.

Explícanos cómo llevas tu dieta y el entrenamiento a pocos días del Arnold.

Ahora mismo todo está absolutamente milimetrado. Mantengo mis seis comidas limpias al día, ajustando hidratos según la evolución física y las sensaciones. Proteína estable, grasas controladas y suplementación básica bien estructurada. El entrenamiento sigue siendo intenso, pero buscamos estimular sin generar inflamación innecesaria a pocos días del escenario.

¿Cuántas horas puedes dormir? ¿Llevas mal el cardio y los pasos?

El cardio y los pasos están altos. No es que lo lleve mal, es parte del proceso. Cuando quieres competir al máximo nivel, aceptas lo que toca hacer. El sueño, sin embargo, está siendo mi punto más débil. Estoy durmiendo unas 3–4 horas reales por noche. Es mi demonio en esta preparación. Entre la activación, la responsabilidad y el nivel de exigencia mental, desconectar cuesta mucho. Pero incluso con eso en contra, sigo cumpliendo cada día. Y también eso forma parte del mérito de llegar en mi mejor versión.

Josema, Mauro y Fede te acompañan en el equipo con Raúl Carrasco. ¿Cómo definirías tu relación con ellos y cómo los ves de cara a 2026?

Somos un equipo de verdad. Con Fede he compartido absolutamente toda esta preparación. Él ha estado a mi lado durante la mía y yo durante la suya. Competimos el mismo fin de semana, pero en competiciones diferentes, y el apoyo ha sido mutuo al 100%. Confío muchísimo en su debut profesional. Va a hacer mucho ruido, no solo por el físico que lleva, sino por el sacrificio que ha demostrado.

Josema está en un punto de inflexión muy importante. Tiene que tomar decisiones clave que van a marcar el futuro de su carrera. El talento lo tiene, el potencial también. Ahora es momento de elegir bien el camino y dar el siguiente paso con inteligencia.

Y Mauro, sabiendo lo que hizo el año pasado, este año solo puede ir a mejor. El trabajo que está haciendo es muy serio. Sinceramente, todo apunta a que puede dar una gran sorpresa en el Olympia. Creo que 2026 puede ser un año muy grande para el equipo.

Por último, ¿unas palabras para quienes te estarán apoyando en este Arnold?

Solo puedo decir gracias. El apoyo se siente de verdad. Cada mensaje, cada comentario y cada muestra de cariño suma más de lo que la gente imagina. Voy a darlo todo en ese escenario. Pase lo que pase, voy a representar a España con orgullo y a demostrar que el trabajo duro, cuando es constante y honesto, siempre acaba dando frutos.