Kilian Jornet e Iris Tió, mejores deportistas catalanes de 2025

El comité decisor de la 29.ª edición de la Festa de l’Esport Català —organizada por la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya y el diario SPORT— ya ha decidido a los ganadores y ganadoras de cada categoría.

La lista completa de los premiados es la siguiente:

Premio al mejor deportista catalán: Kilian Jornet (ALPINISMO)

Kilian Jornet (ALPINISMO) Premio a la mejor deportista catalana: Iris Tió (NATACIÓN ARTÍSTICA)

Iris Tió (NATACIÓN ARTÍSTICA) Premio al deportista con mayor proyección masculino: Joan Garcia (FÚTBOL)

Joan Garcia (FÚTBOL) Premio a la deportista con mayor proyección femenina: Geila Macià (ESCALADA)

Geila Macià (ESCALADA) Premio al equipo que ha dado más éxitos al deporte catalán: CP Vila-sana (HOCKEY PATINES)

CP Vila-sana (HOCKEY PATINES) Premio al mejor entrenador: Andrea Fuentes (NATACIÓN ARTÍSTICA)

Andrea Fuentes (NATACIÓN ARTÍSTICA) Premio Deportista Legendario 360: Felipe Perrone (WATERPOLO)

Felipe Perrone (WATERPOLO) Premio al Espíritu Deportivo: Dani Anglada (VELA)

Dani Anglada (VELA) Premio a la Mejor Gestión Federativa: Federación Catalana de Golf

La entrega de los galardones tendrá lugar el lunes 26 de enero, a las 20:00 h, en una gala retransmitida en directo por Esport3. El acto se celebrará en el Auditori del CaixaForum y contará no solo con la presencia de los ganadores y ganadoras, sino también con una gran parte de los finalistas de cada categoría y representantes institucionales.

Méritos de los premiados

Kilian Jornet (ALPINISMO):

En 2025, Kilian Jornet ha logrado uno de los años más extraordinarios de su trayectoria al combinar rendimiento competitivo y retos extremos de resistencia: tercer puesto en la Western States 100, una de las ultratrails más prestigiosas del mundo, con un tiempo de 14h19m22s, demostrando que sigue siendo competitivo al máximo nivel. También ha completado el ambicioso proyecto States of Elevation, en el que ha ascendido 72 montañas de más de 4.267 metros en Estados Unidos en solo 31 días consecutivos, desplazándose exclusivamente a pie y en bicicleta, y ha recorrido más de 5.100 kilómetros acumulando 123.000 metros de desnivel positivo y casi 500 horas de actividad. Un hito físico y mental sin precedentes.

Iris Tió (NATACIÓN ARTÍSTICA):

Con solo 22 años, ha protagonizado una gran temporada, culminada con los éxitos logrados en el pasado Mundial de Singapur, donde se convirtió en la primera nadadora en conquistar medallas en las cuatro disciplinas de la natación artística: solo, dúo, mixto y equipo. Las medallas incluyeron tres oros —entre ellos el solo libre, su primer título en esta especialidad— y tres bronces. Además de las medallas en el Mundial, ha conquistado durante las pruebas de la Copa del Mundo de 2025 un total de 15 medallas más, incluidas nueve de oro.

Joan Garcia (FÚTBOL):

Consolidado como uno de los porteros con mayor proyección del fútbol internacional. Ha sido incluido en el once ideal de LaLiga y ha sido el guardameta con más paradas de la competición en la temporada 24-25.

Geila Macià (ESCALADA):

Con solo 17 años se ha proclamado campeona del mundo juvenil de dificultad y ha hecho historia al ser finalista en la Copa del Mundo absoluta de escalada. Una de las grandes promesas del panorama internacional.

Andrea Fuentes (NATACIÓN ARTÍSTICA):

Un Mundial para el recuerdo en natación artística: tres oros, dos platas y cuatro bronces que consolidan una actuación histórica.

Felipe Perrone (WATERPOLO):

Ha cerrado una carrera de leyenda proclamándose campeón del mundo con el oro en el Mundial de Singapur de waterpolo. También fue campeón del mundo en 2022, subcampeón mundial (2009 y 2019) y obtuvo varios bronces. A nivel continental, ganó el oro en el Campeonato de Europa de 2024, además de platas y bronces europeos en diferentes ediciones. Con clubes de élite como Pro Recco, Jug Dubrovnik y CN Atlètic Barceloneta conquistó ligas nacionales, copas y títulos europeos, incluida la Champions League. A nivel individual, fue elegido Mejor Jugador del Mundo (World Player of the Year) en 2022.

Dani Anglada (VELA):

Regatista catalán que perdió la visión y ha demostrado que la discapacidad visual no es un límite. Sus éxitos en 2025 —subcampeón del mundo de vela inclusiva y pionero en grandes retos en solitario— reflejan esfuerzo, valentía y compromiso con el deporte y la inclusión.

Club Patí Vila-sana (HOCKEY PATINES):

Campeonas del mundo, de la Copa de la Reina y de la Supercopa de hockey patines femenino 2025. Un triplete histórico en una temporada para enmarcar, siendo el municipio más pequeño de la máxima categoría de la OK Liga.