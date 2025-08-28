Keegan Bradley decide ejercer solo de capitán en la próxima Ryder

Estados Unidos ya tiene el equipo al completo que luchará por recuperar la Ryder Cup a Europa, del 26 al 28 de septiembre en Bethpage Black y no contará con un capitán-jugador.

El capitán del equipo estadounidense, Keegan Bradley, anunció los seis jugadores que restaban por conocerse por decisión del capitán, y la primera noticia es que el propio Bradley decidió no elegirse como jugador y centrarse en su tarea de capitán, a pesar de ocupar el 11º puesto en el ranking mundial y de estar jugando a un gran nivel el último año.

El jugador de 39 años, afirmó en un momento dado que estaba listo para asumir ambos roles, antes de reconsiderarlo y finalmente aparcar esa idea, que no le resultó nada fácil. Reconoció que "me rompió el corazón no jugar", pero que su "objetivo final" era ser el mejor capitán posible.

Estados Unidos ya tiene el equipo al completo de cara a la Ryder Cup de septiembre próximo / RYDER

Un gran año personal

El excelente rendimiento de Bradley este año incluye seis resultados entre los 10 primeros, además de una victoria en el Travelers Championship, lo que significa que casi con toda seguridad habría sido nombrado jugador de la Ryder si cualquier otro hubiera capitaneado el equipo.

Pero si se quedó fuera como jugador en la Ryder disputada en Italia hace dos temporadas, ahora también se queda fuera, aunque a decisión propia, para dejar paso a otro compañero.

Bradley ha jugado a un gran nivel esta temporada pero decidió, como capitán, no quitarle un puesto a otro jugador en el equipo / AFP

Bradley completó el equipo con sus compatriotas Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantley y Sam Burns para unirse a los ya clasificados automáticos Scottie Scheffler, JJ Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English y Bryson DeChambeau.

Bradley será el capitán más joven de Estados Unidos desde que Arnold Palmer, de 34 años, fue capitán jugador en 1963, ocupa el puesto 11 en el mundo y fue 11º en el ranking de equipos de la Ryder Cup. "Fue una decisión muy difícil”, reconoció Bradley. "Estos chicos dieron un paso al frente de forma importante y se ganaron un lugar en este equipo. Es algo de lo que estoy orgulloso y que realmente deseaba", dijo el capitán.