Katie Taylor se retiró como una 'diosa' del deporte

La historia de la irlandesa Katie Taylor tiene cierto paralelismo con la protagonista de 'Million Dollar Baby', la película que dirigió Clint Eastwood en 2004 en la que Maggie Fitzgerald (la actriz Hilary Swank) lucha por encima de la treintena por ser boxeadora profesional y acaba consiguiendo su sueño. Era una cinta de rebelión, de sueños y de una ilusión irreductible.

Nacida en Bray hace 40 años (los cumplió el pasado 2 de julio), la hija de madre irlandesa y de un excampeón irlandés de boxeo no era como las demás chicas y tuvo que hacer frente a burlas y a discriminaciones. Sus pasiones eran el fútbol, el durísimo fútbol gaélico (una especie de mezcla entre el rugby y el balompié).

El boxeo femenino estaba prohibido en su país cuando empezó a ponerse los guantes a finales de los 90 y principios de siglo, así que se hizo pasar por un chico como 'Kay Taylor' o 'K Taylor', apodos que lleva con especial orgullo. Destacó como futbolista y, tras vestir la camiseta de las 'Chicas de Verde' sub'17 y sub'19, fue 11 veces internacional absoluta y marcó seis goles.

Todo aquel trabajo en el tren inferior que realizó como jugadora de fútbol y de fútbol gaélico acabó siendo clave en su eclosión como boxeadora, con una gran dureza física y con un 'baile' sobre el ring propio de pesos mucho menores con 1,65 metros de altura y con una capacidad para dominar los tiempos en los combates a la altura tan solo de las elegidas.

Considerada una de las tres mejores boxeadoras del siglo junto a Claressa Shields (se quedará sola en activo) y a una Amanda Serrano con la que protagonizó la mejor trilogía del boxeo femenino (colgará los guantes a finales de año), la irlandesa fue un mito en el boxeo amateur y tan solo sufrió una derrota en 19 campeonatos importantes que disputó. ¡Increíble!

Taylor ganó el oro en los Juegos de Londres'12, fue cinco veces campeona mundial, seis veces campeona de Europa, cinco veces campeona de la Unión Europea y también reinó en 2015 en Bakú en los Juegos Europeos. La única que la derrotó fue la francesa Estelle Mossely en las semifinales del Mundial de Astana en 2016 (se colgó el bronce).

Ahí inició una espectacular carrera profesional con 30 años que la ha llevado a ganar 20 combates con títulos mundiales en juego, con 26 victorias y una derrota controvertida en 2023 ante la inglesa Chantelle Cameron (94-96, 94-95 y 95-95), a quien ganó con claridad en la revancha. Eso sí, quizá mereció perder en la segunda de sus victorias contra Serrano (triple 95-94).

Katie Taylor ha decidido que llegó la hora de decir 'basta' y el sábado disputó el último combate de su vida, un duelo ante la invicta francesa Flora Pili en el que se unificaban todos los cinturones superligeros. Y lo hizo en un escenario inmejorable, ante 80.000 espectadores en Dublín en un Croke Park que no veía boxeo desde la victoria de Mohamed Ali ante Al Liston en 1972.

La 'Bombardera de Bray' ganó al menos nueve de los 10 asaltos y redujo a migajas a una rival que llegaba como campeona de la Organización Internacional de Boxeo y a la que ganó por puntos con extrema claridad (92-98, 90-100 y 90-100). La insular se retira con un récord de 26 victoria y la citada derrota como una auténtica heroína.

"Ahora estoy retirada y puedo comer lo que quiera. Disfrutaré de una buena celebración y recordaré un final soñado para una carrera soñada. Pude mantener las emociones bajo control. El ambiente fue muy especial y superó mis sueños más ambiciosos. ¡Qué noche tan especial!", dijo emocionada ante 80.000 espectadores. Cuelga los guantes una deportista extraordinaria.