Katie Ledecky, la nadadora discreta y metódica capaz de romper récords y moldes

Si hay alguien para quien el agua es su elemento esa es, sin duda, Katie Ledecky. La estadounidense es en la actualidad la nadadora más rápida de la historia pero su relación con la natación comenzó mucho antes, a los seis años, siguiendo las brazadas de su madre, Mary Gen Ledecky, que despuntaba como nadadora universitaria. En la secundaria ya batió varios récords nacionales y consiguió una beca deportiva para estudiar en la prestigiosa Universidad de Stanford.

Con 15 años, siendo la más joven de la delegación estadounidense, llegó su primera gran oportunidad y dejó a todos atónitos colgándose el oro en los 800 metros libres en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 al superar a la entonces campeona mundial, Kate Ziegler. Era el inicio de una carrera brillante en la que la de Washington se ha proclamado campeona olímpica en todas las distancias, de los 200 a los 1.500 metros.

Tras ese brillante debut en la cita londinense, Ledecky llegó ya como una estrella consagrada a Río 2026 donde conquistó la victoria en tres pruebas: los 200, 400 y 800 libres que le permitieron adjudicarse el mayor número de títulos individuales en la piscina. Aún faltaba un éxito más y se colgó también el oro en el relevo de 4x200m libres, para terminar los Juegos como la segunda deportista más condecorada por detrás del legendario Michael Phelps.

Katie Ledecky celebra su oro en los 800 metros libre / EFE

También se atrevió a retarse y se pasó a las distancias largas. En Tokio 2020 fue la primera campeona de los 1.500 que se estrenaron en la cita asiática y en París 2024 revalidó su título de los 1.500 para sumar la duodécima medalla de su carrera y empatar con Jenny Thompson, Dara Torres y Natalie Coughlin como nadadora estadounidense con más metales de la historia.

Sus registros son tales que incluso pueden alcanzar a los de algunos nadadores masculinos. En el Mundial de Kazan 2015 , Ledecky ganó los 1500 m libre con un tiempo de 15:25.48, que entonces fue récord mundial. Esa marca la habría situado entre los 10-15 mejores nadadores masculinos del país e incluso le habría valido para ganar varias finales universitarias masculinas.

En su envidiable palmarés constan nueve medallas de oro olímpicas (14 en total) y 21 títulos mundiales. Todo, antes de cumplir los 28 años. Su filosofía de vida, es todo un ejemplo a seguir: "Intento que los días buenos sean geniales y sacar algo positivo de los días en los que no me siento bien".

Metódica y trabajadora

El éxito de esta estadounidense con raíces checas (parte de su familia paterna vivió en primera persona el holocausto nazi), no es fruto de la casualidad, sino del trabajo. Y es que puede llegar a nadar más de 10 km al día. "Me encanta el proceso. Me gusta más entrenar que competir… y eso se ha acentuado con los años", explicaba en declaraciones tras conseguir su enésimo récord el pasado mes de agosto.

Metódica, Ledecky no deja nada al azar. Cada prueba está analizada al milímetro tal y como explicaba la revista 'Sports Illustrated' tras su brillante actuación en las TYR Pro Series, en Fort Lauderdale del pasado mes de agosto. La americana, bajo la palabra 'creer', anotó en una nota en su móvil el tiempo que debía realizar en cada uno de los parciales del 800 para batir sus marcas. Tras la prueba, volvió a mirar para comprobarlos y prácticamente los había calcado.

Katie Ledecky se pasa el juego de los retos bajo el agua / sport

De hecho, cuando comenzó a nadar no apuntaba a ser una superestrella, pero tal y como explican algunos de los que fueran sus entrenadores, la diferencia la marcaba su su ética de trabajo y su constancia, más que sus propias capacidades físicas. Algunos recuerdan que nunca quería perder y llegaba a pedir repetir series si los tiempos no salían como esperaba.

La familia, un pilar

Sobre su mentalidad de campeona, sus inicios, su forma de trabajar y de conciliar estudios, deporte de élite y familia escribió en Just Add Water, la biografía sobre su vida escrita por ella misma que se publicó en 2024. Con el mismo, intenta fomentar el deporte entre los más pequeños, una causa que ha abanderado durante su carrera.

Su familia es uno de sus pilares fundamentales, los que la mantienen con los pies en el suelo e incluso mantienen ciertas tradiciones antes de una gran competición, como reunirse para compartir una cena ligera. Su abuela, de hecho, aparece en varias de sus publicaciones en Instagram. "El mejor ejemplo a seguir para vivir una vida llena de amor y alegría", dice su nieta de ella.