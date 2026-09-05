Karalis arrebató el diamante a un 'tocado' Duplantis

La primera de las dos jornadas de las finales de la Diamond League ofreció un enorme espectáculo con sorpresas, grandes marcas y la ausencia total de atletas españoles en el Estadio Rey Balduino de Bruselas en la reunión Ivo van Damme. La gran noticia fue que Armand Duplantis se quedó sin el preciado 'diamante'.

El plusmarquista universal de pértiga con 6,31 metros ha sufrido esta temporada sus primeras dos derrotas en casi tres años y no ha tenido éxito en sus intentos veraniegos sobre 6,32 metros, en buena parte por la oposición de un Emannouil Karalis que le obliga a realizar más saltos para asegurarse las victorias o los oros, como sucedió en el reciente Europeo de Birmingham.

'Mondo' no saltó por unas molestias musculares que sufrió durante el calentamiento. Sin el gran icono actual del atletismo, Karalis se impuso con 5,92 a la primera y culminó su gran actuación al franquear el listón sobre 6,12 metros a la tercera y renunciar a los 6,22. El heleno ha completado la mejor temporada de su vida y está a nueve centímetros del récord mundial.

Los problemas físicos de un Duplantis que ha dado sus primeros síntomas de flaqueza este verano ponen en riesgo su participación el fin de semana que viene en el 'Ultimate' en Budapest, el invento de un Sebastian Coe incapaz de generar recursos con el atletismo. Si el de Lafayette causa baja, la cita sufrirá un importante 'mazazo'.

Sin 'milagro' de Ingebrigtsen

El noruego Jakob Ingebrigtsen demostró en los recientes Europeos que es un competidor extraordinario al presentarse en Birmingham tras meses de baja por una lesión en el tendón de Aquiles y sin haber disputado ninguna carrera. Sin embargo, el mediano de los hermanos es un genio y se colgó el oro en unos 5.000 que dominó como si hubiese llegado en plena forma.

El escandinavo trató de conseguir el más difícil todavía este viernes en Bruselas en unos 1.500 metros que le han dado muchos disgustos en los últimos años, con derrotas ante los británicos Jake Wightman en los Mundiales de Eugene'22 y Josh Kerr en Budapest'23, además de quedar fuera del podio en los Juegos de París.

Cameron Myers ganó y Jakob Ingebrigtsen, cayéndose, llegó cuarto / WANDA DIAMOND LEAGUE

Ingebrigtsen peleó hasta el final y acabó cuarto en su primer 'milqui' al aire libre (3:30.52), pero no pudo con el australiano Cameron Myers (3:30.14), con el keniano Phanuel Kipkosgei Koech (3:30.18) ni con el estadounidense Ethan Strand (3:50.50). El noruego no estará este domingo en los 5.000, aunque sí podría ser de la partida en Budapest.

Dos 'marcones'

El botsuano Busang Collen Kebinatshipi sigue maravillando y se impuso en 400 lisos con unos asombrosos 43.40 que lo sitúan quinto en el ranking de todos los tiempos, por detrás del plusmarquista mundial sudafricano Wayde Van Niekerk (43.03), de los estadounidenses Michael Johnson (43.18) y Harry 'Butch' Reynolds (43.29) y del veinteañero nigeriano Samuel Ogazi (43.38).

Chase Jackson y Kebinatshipi provocaron el delirio en Bruselas / WANDA DIAMOND LEAGUE

Otra de las protagonistas del viernes fue la estadounidense Chase Jackson, una abanderada de la lucha por los derechos de la población LGTBI que lanzó el peso a 21.14 metros, nuevo récord de su país, 28º de la historia y tercera del siglo por detrás de la rusa Larisa Peleshenko (21,46 en el año 2000) y la 'gigante' neozelandesa Valerie Adams con 21,24 en 2011

Wanyonyi también brilla

El intratable keniano Emmanuel Wanyonyi volvió a bajar de 102 segundos en 800 (1:41.80), el esloveno Kristjan Ceh derrotó con 71,29 al plusmarquista mundial lituano Mykolas Alekna en disco (70,14), el jamaicano Tajay Gayle (8,46) pudo con el griego Tentoglou en longitud (8,40), la china Bing Feng (67,46) sorprendió a la estadounidense Valarie Sion (66,92).

El polaco Kolodziejski dio la sorpresa en altura (2,28) ante Gianmarco Tamberi (2,25), el cansado plusmarquista mundial estadounidense Ja'Kobe Tharp reinó en 110 vallas (13.03), el jamaicano Oblique Sevilla en 100 metros con 9.90, la estadounidense Anna Cockrell en 400 vallas (53.01), la etíope Freweyni Hailu en 5.000 (14:35.20), la keniana Faith Cherotich en 3.000 obstáculos (8:51.61) y la santaluciense Julien Alfred en 200 metros con 21.79.