Justin Rose logra más que una victoria en los play-off del PGA Tour

Justin Rose vivió un domingo que no olvidará a pesar de una larga y exitosa carrera profesional. Aunque en el golf siempre suceden cosas difíciles de explicar incluso para un jugador de su calidad, en un momento donde se acerca a la edad sénior y donde cada vez es más difícil ganar ante las nuevas generaciones.

El inglés remontó una desventaja de tres golpes en los últimos cinco hoyos contra su compatriota Tommy Fleetwood, que buscaba su primera victoria en el PGA Tour, y luego dos birdies le impulsaron en el desempate contra el campeón del US Open, J.J. Spaun, para ganar el FedEx St. Jude Championship, primer torneo del play-off de las FedEx Series donde solo entraron los 70 mejores del ranking.

Rose tuvo otra actuación brillante, cerrando su vuelta con 67 golpes (-3), para su 24.ª victoria a nivel mundial y su 12.ª victoria en el PGA TOUR, que lo coloca de nuevo entre los 10 mejores del mundo a sus 45 años y asegura su lugar en otra Ryder Cup que llega en apenas un mes en Bethpage (Nueva York).

Un final de locos

Rose hizo birdies en cuatro hoyos consecutivos y falló por poco un putt de birdie de cuatro metros en el hoyo 18 del TPC Southwind para ganar sin llegar al desempate. Rose terminó haciendo seis birdies en los últimos ocho hoyos que jugó, el último un putt de 3 metros en el 18, en el tercer hoyo del desempate.

Tommy Fleetwood felicita a su compatriota por su gran final de vuelta que le llevó al play-off / AP

"Unos últimos 90 minutos increíbles", dijo Rose. Jugué un golf increíble en la recta final. Cuando doy lo mejor de mí, sé que soy lo suficientemente bueno para jugar y competir, y ahora para ganar contra los mejores jugadores del mundo. Fue un día muy gratificante para mí”, dijo el inglés, siempre perseverante a pesar que parecía alejarse sus opciones de una gran victoria como la lograda en Memphis este domingo.

Un fin de semana, sin duda, redondo para el veterano jugador europeo. Ganó un bonito cheque de 3,6 millones de dólares de los 20 millones de dólares en premios que repartía el selecto torneo. Los 2.000 puntos FedExCup que acumuló lo elevaron 21 puestos, hasta el cuarto lugar en la clasificación de la FedExCup que le garantizan seguir jugando en estos play-offs reducidos a los mejores del PGA Tour.