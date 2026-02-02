Justin Rose se lleva el Farmers Insurance del PGA Tour con mano hierro

Gran victoria para empezar el año en el PGA Tour para el inglés Justin Rose, (-23) que se llevó la victoria este domingo en el Farmers Insurance Open, en California, con una demostración de poder al alcance de pocos después de completar el torneo con 265 golpes (-23) dejando a todos sus rivales lejos en la clasificación.

Una gran control del juego y el resultado que solo se ha visto recientemente en jugadores excepcionales como el ex número uno, Tiger Woods, y el actual rey mundial, Scottie Scheffler y pocos más. El británico, que ya se impuso en el cierre de la pasada temporada en las FedEx Series, controló el Farmers de principio a fin, sin ni tan siquiera mostrar signos de duda o debilidad en su juego.

Con su triunfo en La Jolla (California), sumaba su decimotercera victoria en el PGA Tour, ampliando su liderazgo como inglés con más triunfos en este circuito (Nick Faldo es segundo con nueve), la segunda en este torneo (lo ganó por primera vez en el 2019) y ha batido el récord de Tiger Woods de resultado ganador más bajo.

Rose se mostró orgulloso de no haber dado el salto al LIV Golf cuando tuvo la oportunidad cuatro años atrás. “Siento que mis metas profesionales solo han sido posibles permaneciendo en el European Tour y el PGA Tour, porque acceder a ellos no es posible de otra manera”, declaró el jugador de 45 años en una conferencia de prensa.

“Quiero jugar entre los mejores jugadores del mundo; eso es lo que me mantiene motivado, con ganas de seguir adelante. Habría sido fácil hacer otras cosas, pero nada de eso me entusiasmaba y nada me daba acceso a lo que quería lograr.”, dijo el inglés. “Siempre sentí que mi yo de la infancia no se sentiría muy bien al tomar esa decisión y renunciar a esos sueños.

Discreto debut de Koepka

Debut discreto de Brooks Koepka en el PGA Tour tras dejar el LIV Golf. Brooks Koepka (-4) acabó con una vuelta de 70 golpes, 56º, muy lejos de donde él tiene intención de estar, aunque con el balance positivo que en una semana muy complicada, con mucha presión, logró jugar los cuatro días y con dos rondas bajo par.

Brooks Koepka completó su primer torneo en el PGA Tour en su regreso, aunque no estuvo demasiado acertado / Denis Poroy / AP

El putter ha sido su gran lastre en Torrey Pines. Veremos qué hace la próxima semana en el Phoenix Open. Recordemos que Kopeka decidió dar el salto del LIV Golf al PGA Tour asegurando que era una decisión totalmente personal y para su familia, aunque estos días en Torrey Pines no ha parado de decir que se vuelve a sentirse jugador, que ha recuperado la ilusión por el golf y que su sitio está en el circuito estadounidense.

Una manera clara de decir que sar el salto al LIV Golf fue una decisión errónea, a excepción de los millones de dólares que se ha metido en el bolsillo.