El jurado de los premios Sport Cultura Barcelona ha seleccionado los finalistas de la XX edición

El Jurado de los Premios Sport Cultura Barcelona 2025, que está formado por periodistas del mundo del deporte y la cultura, y algunos socios de la entidad, ha seleccionado, entre las diversas candidaturas que han presentado, los finalistas de la XX edición de estos galardones.

De este modo, después de la votación celebrada a la sede del Real Club Náutico de Barcelona, los aspirantes son: en categoría Deporte, la futbolista Aitana Bonmatí, la nadadora de natación sincronizada Iris Tió, la atleta María Pérez y el baloncestista Ricky Rubio; en categoría Cultura, el ilusionista Antonio Díaz (el Mago Pop), el actor Eduard Fernández y la Fundació Pau Casals; y en categoría Trayectoria, el humorista, presentador y productor Andreu Buenafuente, las salas de proyección cinematográfica de los Cinemes Verdi, el Festival Primavera Sound y el periodista Josep Cuní.

El Jurado de esta primera fase lo han integrado los periodistas Joan Alegre (Cadena SER), Dani Barcón (TV3), Jordi Borda (Catalunya Ràdio), Sílvia Colomé (La Vanguardia), Esteve Crespo (RTVE), Cristina Cubero (Mundo Deportivo), Jordi Fernández (Europa Press), Joan Lluís Garcia del Moral (RAC1), Gemma Martínez (El Periódico de Catalunya), José Orihuel (Expansión), Aleix Parisé (RAC 1), Natàlia Ríos (El Periódico de Catalunya) e Iulene Servent (Sport), y los socios de Sport Cultura Barcelona Josep Mateu (presidente de Sport Cultura Barcelona), Ramon Agenjo (Fundació Damm), Raimon Bergós (Bufet Bergós), Manuel Carreras (presidente de honor de Sport Cultura Barcelona), Alberto Díaz (Reial Club Marítim de Barcelona), Ainhoa Grandes (Fundació MACBA), Gabriel Masfurroll (Clínicas MI), Àlex Morales (Club de Golf Sant Cugat), Laura Pi (Le Chef Catering), Jordi Puig (Reial Club Nàutic de Barcelona), Benito Reales (Banc Sabadell), Ricardo Rodrigo (Fundació RBA), Albert Sumarroca (Sumarroca) y Maribel Villaró (Cuatrecasas).

Una edición especial

Esta es la XX edición de unos galardones que por su antigüedad y los premiados anteriormente se han convertido en símbolo de prestigio para todos los implicados y propuesta de progreso para la ciudadanía, ya que permiten poner en relieve nombres que se convierten en referentes para la sociedad por sus valores.

La selección de esta reunión del Jurado es la primera fase del certamen para elegir los ganadores de los Premios. De esta terna de cada categoría, un segundo grupo de Jurados, formado solo por los socios de la entidad, votarán en una fecha próxima el ganador en Deporte, Cultura y Trayectoria.

Algunos de los nombres premiados en convocatorias precedentes son tan relevantes como Kilian Jornet, Rafa Nadal, Marc Márquez, Leo Messi, Alexia Putellas o Toni Bou en la categoría Deporte; el Gran Teatre del Liceu, Sara Baras, Estopa, Joan Roca, Jaume Plensa, Rosalia, Carla Simón o Juan Antonio Bayona en la categoría Cultura y Vicente del Bosque, Tricicle, el Dr. Valentí Fuster, Josep Carreras, Antoni Ros-Marbà, Eduardo Mendoza o Pau Gasol en la categoría Trayectoria.

Noticias relacionadas

La entrega de los Premios Sport Cultura Barcelona se celebra cada año en una ceremonia de gala a lo largo de la primavera en un evento que se convierte en un punto de encuentro obligado para las instituciones deportivas y culturales de Barcelona, además de contar con una nutrida y selecta representación de autoridades.