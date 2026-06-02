El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 inicia la deliberación de un galardón "prestigioso y solemne"

El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 comienza hoy a deliberar el que será el 40º galardón de esta categoría. Un total de 27 candidaturas procedentes de 12 nacionalidades optan a un reconocimiento que distingue aquellas "trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos".

El fallo se hará público mañana, a las 12.00 horas, en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, escenario habitual de una decisión que cada año vuelve a situar al deporte en su dimensión más amplia: la del resultado, pero también la de la huella, el compromiso y la capacidad de transformar la sociedad.

El jurado estará presidido por Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, y tendrá como secretaria a la periodista Paloma del Río. Junto a ellas participarán Teresa Bernadas, José Félix Díaz, Joaquín Folch-Rusiñol, Andrea Fuentes, Juan Ignacio Gallardo, Patricia García, Santiago Nolla, Jennifer Pareja, Alberto Suárez, Joan Vehils y Theresa Zabell.

La importancia social del galardón

Para Teresa Perales, regresar al premio desde el otro lado supone asumir una tarea de especial significado. La nadadora aragonesa reconoció que se trata de "una responsabilidad muy importante" y subrayó que, en su caso, esa exigencia adquiere una dimensión añadida por haber sido galardonada: "Soy consciente de lo que este premio te cambia la vida y lo que supone en tu carrera". Desde esa experiencia, defendió una mirada que no se limita al palmarés. A su juicio, el jurado pone en valor "no solo la carrera, sino también la actitud, lo que han transmitido a la sociedad y lo que han ayudado a cambiar el mundo", porque el deporte, incluso sin pretenderlo, "ayuda a transformar sociedades, mentalidades o países".

Ese espíritu es precisamente el que ha ido construyendo la historia del galardón. Desde su creación, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes ha reconocido 39 trayectorias individuales e institucionales, entre ellas las de Serena Williams, distinguida el pasado año, la propia Teresa Perales, Lindsey Vonn o la selección española de fútbol. Cada nombre ha ido ensanchando una nómina que entiende el deporte como excelencia, pero también como lenguaje universal.

La presidenta del jurado evitó pronunciarse sobre el posible premiado, aunque sí quiso destacar la calidad de las candidaturas presentadas. "Me siento muy feliz de todas las candidaturas que tenemos y podemos estar muy orgullosos de la trascendencia que tienen los Premios Princesa de Asturias", afirmó.

Una deliberación marcada por el alto nivel de los candidatos

La exigencia del proceso fue una de las ideas compartidas por varios miembros del jurado. Andrea Fuentes definió el galardón como "muy prestigioso y muy solemne" y aseguró que todos afrontan la deliberación con la voluntad de "hacer bien" su trabajo, sin prisas y con plena conciencia de la responsabilidad que implica elegir una candidatura. "No solo decidimos por los resultados deportivos, sino el impacto internacional que tenga y los valores que transmite", señaló.

Fuentes incidió también en la vocación internacional del premio. Aunque reconoció el extraordinario nivel del deporte español, recordó que el Princesa de Asturias no puede quedarse "en estas cuatro paredes" y que debe atender a la proyección global, la labor social y los valores que desprenden los candidatos. Sobre la composición del jurado, de mayoría femenina, restó importancia al género como criterio de lectura: "Hoy en día no tiene mucho peso y diferenciamos perfectamente los valores del género".

También Paloma del Río, secretaria del jurado, puso el acento en la complejidad de una elección que obliga a estudiar con detenimiento cada candidatura. Admitió que, al recibir la lista, pensó: "Madre mía, este año cómo vamos a hacer", ante la presencia de deportistas e instituciones "potentísimas". Con humor, resumió la magnitud de algunos historiales deportivos asegurando que "se nos va a caer la mesa con tanta medalla".

La periodista explicó que el debate suele ser "intenso" y que el jurado trata de analizar todas las candidaturas con rigor, incluso aquellas que puedan resultar "más lejanas" en un primer momento. Para Del Río, una de las claves está en escuchar los argumentos de los demás y no llegar a la deliberación con una decisión cerrada: a veces, dijo, el debate permite descubrir candidaturas que inicialmente no se habían tenido suficientemente en cuenta.

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Oviedo vuelve así a convertirse, durante dos días, en el lugar donde el deporte se piensa más allá de la victoria. En el Salón de Consejos del Hotel de la Reconquista no solo se revisan títulos, medallas o récords; se mide también la capacidad de una trayectoria para inspirar, representar valores compartidos y dejar una marca que trascienda el resultado. Mañana, cuando se anuncie el fallo, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes sumará un nuevo nombre a una historia que reconoce a quienes han hecho del deporte una forma de excelencia y de servicio a la sociedad.