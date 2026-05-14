Juno House impulsa (In)visibles para conectar talento femenino con espacios de poder

Juno House ha presentado (In)visibles, una nueva iniciativa destinada a dar visibilidad a mujeres con trayectorias profesionales consolidadas cuyo impacto en la economía, la empresa, la cultura, la ciencia o la sociedad no siempre se corresponde con su presencia pública y mediática.

El proyecto marca, además, el inicio de una nueva etapa para Juno House, que evoluciona de comunidad privada a plataforma de influencia cultural y económica, con el objetivo de conectar talento femenino con espacios de decisión, empresas, instituciones y redes de poder.

Según explica Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, la campaña “no es solo visibilizar, sino facilitar el acceso a talento femenino, activar conexiones reales, generar oportunidades y dar visibilidad a redes con las que compartimos propósito”. En este sentido, De Vicente subraya que “la visibilidad es el punto de partida, no el resultado. Sin visibilidad no hay referentes, y sin referentes cuesta visualizar que tú también puedes llegar ahí”.

Una respuesta a una brecha estructural

La iniciativa nace en un contexto en el que la presencia femenina en los espacios de mayor poder sigue siendo minoritaria. Según el informe Women in Business 2026 de Grant Thornton, las mujeres representan el 37,3% de los cargos directivos en España, pero solo ocupan el 18,5% de los puestos de CEO y el 3,5% de las presidencias.

Juno House plantea (In)visibles como una respuesta a este desajuste: el talento existe, pero no siempre accede en igualdad de condiciones a la visibilidad, la influencia y los espacios donde se toman decisiones. El programa parte de una premisa clara: no falta talento, falta visibilidad.

La iniciativa identifica a mujeres con al menos 20 años de trayectoria profesional, o siete en el caso de emprendedoras, que hayan ejercido funciones de dirección en el sector público, privado, científico, cultural o social, y que no cuenten con un perfil mediático recurrente ni con reconocimientos de gran alcance público. Un comité asesor será el encargado de validar cada perfil para garantizar el rigor, la diversidad y la coherencia de la selección.

Un ciclo de encuentros hasta noviembre

El lanzamiento oficial de (In)visibles ha tenido lugar en Barcelona con una cena inaugural que da inicio a un ciclo de actividades que se prolongará hasta noviembre de 2026. El programa contempla encuentros mensuales de formato reducido, con alrededor de 30 participantes, pensados para generar conversaciones de valor entre perfiles del ámbito empresarial, institucional, cultural, científico y emprendedor.

El ciclo culminará en noviembre con un evento de cierre en formato speed dating de talento, que reunirá a participantes, compañías, instituciones, inversores y medios de comunicación con el objetivo de consolidar las conexiones generadas durante el programa y facilitar nuevas oportunidades de colaboración, representación y acceso profesional.

Como punto de partida, Juno House también ha celebrado una sesión especial sobre innovación y visibilidad, moderada por Eva Vila-Massanas, presidenta de Juno House y cofundadora de WeQual. En la conversación han participado Laura Lechuga, referente mundial en nanobiotecnología y biosensores; Susana Prado, directora general de INETUM Cataluña y presidenta de 22@Network Barcelona; Anna Boldú, CEO y cofundadora de Platanomelón; y Laia Arcones, consultora de liderazgo y visibilidad femenina.

Apoyo empresarial e institucional

(In)visibles cuenta con el respaldo de empresas como Under Armour, Logitech y Andbank, así como con la colaboración de entidades del ecosistema empresarial, inversor e institucional como la Asociación Española de Directivos, AIJEC, PIMEC, SpainCap, WA4STEAM, WPO, Barcelona Health Hub, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, Foment del Treball, Foment Formació, la Fundación Princesa de Girona, Impact Hub, Norrsken, Instituto Más Mujeres, Más Mujeres Creativas y Lidera.

La cena inaugural ha reunido a mujeres referentes de distintos ámbitos profesionales, empresariales e institucionales, entre ellas Anna Gener, CEO de Savills Barcelona; Helena Garcia Melero, periodista y presentadora de TV3; la doctora Elvira Bisbe, primera mujer en presidir el Colegio de Médicos de Barcelona; Patricia Ayma, presidenta y CTO de Benviro; Mar Alarcón, founding partner de Moodin Policy; Astrid Altadill, fundadora de This is Odd; Olga Morales, alcaldesa de Viladecans, y Reichel Delgado, directora de casting.

El encuentro también ha contado con representantes institucionales y agentes clave del ecosistema económico, entre ellos la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; Maria Eugènia Gay, segunda teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona; Eva Giménez, secretaria general del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya; y Yolanda Ferrer, secretaria de Feminismos.

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Con esta iniciativa, Juno House refuerza su papel como espacio de conexión entre liderazgo, innovación y crecimiento, y sitúa la visibilidad del talento femenino en el centro de una conversación estructural sobre poder, representación e influencia.