Juninho alumbra a un notable Cartagena en el debut en Champions

Tras alcanzar las semifinales el curso pasado en su debut en la máxima competición europea, el Jimbee Cartagena derrotó este jueves por 5-0 al Kauno Zalgiris lituano en la primera jornada del Grupo 1 de la Ronda Principal que se disputa en la localidad polaca de Gliwice.

Jimbee Cartagena - Kauno Zalgiris (fútbol sala, Champions League), 30/10/2025 CHAMPIONS LEAGUE CAR 5 0 ZAL Alineaciones JIMBEE CARTAGENA, 5 (3+2): Chemi (p.), Tomaz (1), Mellado, Darío Gil, Waltinho (1) -cinco inicial-, Chispi (p.s.), Juninho (2), Cortés (1), Gon Castejón, Pablo Ramírez, Motta, Osamanmusa y Jesús. KAUNO ZALGIRIS, X Jordan (p.), Santana, Spietinis, Voskunovic, Zagurskas -cinco inicial-, Derendiajev, Baranauskas, Sendžikas, Vinícius Oliveira, Bondarenko y Pedrinho.

Una muestra más de la seriedad del proyecto que lidera el presidente Miguel Ángel Jiménez y que vivió un paso adelante definitivo con la llegada al banquillo del brasileño Duda. Campeón de las dos últimas ligas españolas (la última en cuatro partidos contra el Barça), el conjunto 'melonero' supo moverse bien en el mercado y está obteniendo los premios merecidos.

Su fichaje estrella para esta temporada era el brasileño nacionalizado español Renato, pero el exjugador del Jaén Paraíso Interior se lesionó de gravedad en la rodilla izquierda y no volverá al menos hasta marco. El club fue rápido y pagó la cláusula del brasileño Juninho (Osasuna Magna). Y este jueves ha sido protagonista con dos goles.

El primer paso de los cartageneros fue firme en un grupo de cuatro equipos con tres billetes en juego para la Ronda de Elite. Eso sí, es muy importante acabar primero, ya que ello facilitaría mucho las cosas en esa segunda ronda en la que tan solo los primeros de cada grupo se clasificarán para la Final a Cuatro.

El capitán Jesús Izquierdo, en una acción del partido / JIMBEE CARTAGENA

Tan solo 156 segundos tardó Waltinho en abrir el marcador con un típico gol de pívot, dándose la vuelta y sacándose de la manga un gran chut que impactó en el poste izquierdo y entró en la portería del brasileño Jordan. Menos de dos minutos después, Tomaz volvió a demostrar que es de los más listos al marcar con el arquero rival adelantado en el 2-0. Vio, decidió y marcó.

El campeón lituano mejoró con Pedrinho como principal argumento ofensivo... aunque las mejores ocasiones las tuvo Jordan. El portero del Zalgiris (se integró en el club de baloncesto en la década pasada) se adelantaba con criterio, una tendencia que se repite cada vez más en el fútbol sala actual, e incluso estrelló un disparo en la madera.

Motta y Osamanmusa avisaron antes de que Juninho anotase el 3-0 en boca de gol a pase de Pablo Ramírez después de una gran jugada del pívot. El gran protagonista de la pasada final liguera no jugó el pasado sábado en la victoria contra el Barça (4-3) y reapareció a lo grande. Es un jugador sensacional.

Los postes negaron el gol a Derendiaiev al borde del descanso (3-0) y en los primeros compases de la reanudación el internacional español Cortés hizo el 4-0 de vaselina. Otra vez apareció Pablo Ramírez para asistir a Juninho en el 5-0 al paso por el 27' y Duda dio los últimos minutos al joven Chispi en la portería. Este jueves toca un 'hueso', el Anderlecht belga.