Julia López, la joven golfista española recién llegada a la Solheim Cup

La Solheim Cup 2026 ya tiene cerrado el equipo europeo que anunció la capitana Anna Nordqvist a principio de agosto, y con cuatro elecciones para completar la formación que defenderá a Europa del 11 al 13 de septiembre en Bernardus Golf (Países Bajos).

La gran noticia para el golf español es la presencia de la malagueña de 23 años, Julia López, que debutará en la competición junto a Carlota Ciganda, la jugadora española con más participaciones en la competición bianual entre Estados Unidos y Europa.

La malagueña, de 23 años, recibe una de las invitaciones de la capitana tras convencer con su progresión desde que dio el salto al profesionalismo. Una de las grandes esperanzas del golf español femenino cumplirá así uno de los sueños que tenía desde niña. Además, lo hará defendiendo a Europa.

Julia López y Carlota Ciganda, las dos españolas en la Solheim que se jugará en Paises Bajos / SOLHEIM

La española habló sobre su debut antes de disputar el Portland Classic, nueva parada del LPGA Tour. Allí reconoció la enorme ilusión que siente. “Sinceramente, ha sido como un sueño hecho realidad. Obviamente, es algo con lo que sueñas desde niña", aseguró Julia López. “Estoy muy ilusionada por estar allí, jugar ante tanta gente y disfrutar de una gran experiencia. Va a ser muy divertido”, añadió la golfista.

En suelo europeo

Su primera Solheim Cup tendrá otro ingrediente especial. La competición se celebrará en Europa, algo que Julia considera perfecto para estrenarse. "Creo que no podría haber un escenario mejor para mí", reconoció la española de Benhavis, durante su comparecencia previa al Portland Classic.

Además, podrá sentir cerca el respaldo de su familia y de los aficionados europeos. Ese ambiente representa otro aliciente para Julia López. “Jugar en Europa es la mejor manera de vivir una primera experiencia en la Solheim Cup”, señaló.

La malagueña se mostró feliz de poder formar parte de esta competición, y con las mejores jugadoras de Europa / LPGA

La golfista española también destacó el potencial del conjunto europeo. Asimismo, espera que la unión del grupo resulte fundamental durante la competición. “Creo que todas somos grandes jugadoras y que el ambiente que tendremos será muy divertido. Estoy muy ilusionada”, aseguró.

Julia tiene claro qué quiere aportar al combinado europeo. “Creo que puedo llevar buena energía al equipo y toda mi positividad”. La andaluza utilizó una expresión muy gráfica para definir esa unión con las jugadoras en una competición por equipos. "Nosotros lo llamamos ser como una piña, porque todos estamos unidos”, comentó.