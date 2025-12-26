¿Dónde jugará Brooks Koepka la próxima temporada?

Una de las estrellas del LIV Golf, Brooks Koepka, anunció en Nochebuena que deja la liga saudí después de ser una de los grandes reclamos del circuito, y que ahora abandona después de que algunos rumores ya apuntaban su salida.

Finalmente se ha confirmado, y la gran pregunta que todo el mundo del golf se hace es dónde jugará la próxima temporada el ganador de cinco ‘Grandes’.

Su salida le abre las puertas a regresar al PGA Tour, que rápidamente lanzó un mensaje en las redes sociales deseándole lo mejor al golfista estadounidense y dejando la puerta entreabierta a volver al circuito norteamericano.

El DP World Tour, una opción

Aunque la otra opción del jugador de Florida es incorporarse al DP World Tour, circuito donde empezó a ganar notoriedad y de hecho, ya participado en torneos desde agosto a octubre pasado como el Irish Open, el BMW PGA Championship, el Open de Francia y Alfred Dunhill Links Championship. Una colección de torneos que teóricamente le abren las puertas a incorporarse la próxima campaña.

De momento, el jugador no da ninguna pista. Quizá sigue madurando sus opciones, pero está claro que el portazo al LIV Golf, el primero de una de sus estrellas que renuncia a renovar su contrato, podría llevar a otros a tomar una decisión parecida.

Una salida que ha hecho daño al circuito saudita ya que era el capitán de un equipo, el Smash, y que ahora pasa a manos de Talor Gooch, aunque con un jugador menos y que tendrán que cubrir en las próximas semanas.

Afrontar multas antes de volver

El jugador, antes de incorporarse al PGA Tour o al DP World Tour tendría que asumiar una serie de multas y en el caso del circuito estadounidense, no podría regresar hasta agosto próximo ya que debe esperar a un año tras dejar el LIV Golf.

Brooks Koepka deja el LIV Golf y todavía no se sabe en qué circuito jugará en 2026 / Chris Trotman/LIV Golf / AP

Koepka es uno de los pocos que ha logrado un ‘Major’ siendo miembro del LIV Golf, concretamente en el PGA Championship de 2023 en Oak Hill, igual que logró en su momento Bryson DeChambeau en el US Open.

Ahora, y sin querer entrar en polémicas, argumentando que quería pasar más tiempo cerca de su familia en lugar de dar la vuelta al mundo, debe tomar una decisión que nadie conoce. Lo cierto es que abre la puerta al regreso al PGA Tour, circuito que le abre las puertas, aunque seguro que tendrá que negociar las condiciones en caso de que formalmente pida su reinclusión como miembro.